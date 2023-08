ご覧いただきありがとうございます。

SRWskates gain カービングスケートボード



yow サーフィン サーフスケートボード pukasモデル ヤウ プーカス

デッキ単品販売可能

supreme デッキ 2枚



cvtvlist SB DECK スケボーデッキ ファイヤー

■ 新品未使用

新品 carver ZEN 日本限定 Japan limited カーバー 本物



モンスターエナジー X GAMES’19 コラボ スケートボード

■ デッキ : 8.0inch 一番人気サイズ

スケートボード スケボー supreme ファッキングオーサム



kintone セグウェイ

■トラック:RARE ANT 5.0HI超軽量ホロータイプトラック 銀色、黒色

ARIES Padded Liner Pant トラックパンツ Sサイズ



VOLCOM/ボルコム REGULATOR/レギュレイト スケートボードデッキ

■ウィール:101A 52*32mm

超美品 スケボー STEREO ステレオ 25周年モデル コンプリートデッキ



AFTERBASE X WASTED YOUTH SKATEBOARD

■ デッキテープ :基本的MOBの無地黒ですが、追加料金なしで出品中ほかのデッキテープにも変更可能でございます、遠慮なくコメントください。

超激レア‼️carver コレクション放出‼️Spaceman 36インチ

(お好きなデッキテープに一言コメントください。)

パウエル ペラルタ ホットロッドフレーム ブルー/ブラック



Barry Mcgee Baker Skateboarddeck バリーマギー

■ベアリング:高性能GEELE ABEC11ベアリング

Supreme kaws Chalk logo Skateboard RED

(bones redベアリング+600円)

Descendents Cool To Be You Skate Deck



evisen スケボー コンプリート

■ビス:六角ヘッド 1インチ 黒色

blind penny スケボーセット



POLAR SKATEBOARD ポーラー スケートボード '8.375inch

■調整用のTツール付き(色は指定不可)

DEATHWISH デスウィッシュ スケートボード 8.0 コンプリートセット



訳あり 新品サーフロッズ TKP139トラック Surf-rodz

■スケートボード専用の防水ケース追加で+700円

デッキのみ



カーバースケートボード クルージング フィッシュ

■発送全国送料無料、ご入金後1~3日内発送致します。

たなか 様

(組み立てなしの場合は1~2日 )

MMさん専用ページ

基本的組み立て発送致しますが、お客様ご自身で組み立ての希望がございましたらバラバラの発送でも可能でございます。

Baker Barry McGee Dustin dollin スケボー デッキ



電動スケートボードBoosted Board V2

送料込みギリギリの値段を設定しておりますので、基本的値下げは厳しいですが、組み立て不要の場合のみ500円引き、もしくはケースはおまけにすることが可能でございます。

SCRAM SKATES Skateboard Deck 10.0



定価16,280円 エレメント スケートボード 新品 スターウォーズ コラボ

ほかのサイトも出品中のため、常に整理してありますが、万が一売り切れる場合はありますのでご了承ください。

カーバー CARVER KNOX QUILL CX4 TRUCK 未使用品



Travis Scott Cactus Jack スケートボードデッキ

どれでも1、2枚しか在庫ありませんが、売り切れたら納期は2〜3ヶ月ほどかかりますので、お気に入りのデッキはございましたらお早めにどうぞ!

ftc デッキ スケートボード チェアー 脚付き



SRWskates gain カービングスケートボード

デッキ面(オモテ面/デッキテープを貼る面)のカラーはアソートとなります。写真とは異なるカラーの場合もありますので予めご了承ください。

yow サーフィン サーフスケートボード pukasモデル ヤウ プーカス



supreme デッキ 2枚

ご不明な点がございましたら、遠慮なくコメントください。

cvtvlist SB DECK スケボーデッキ ファイヤー



新品 carver ZEN 日本限定 Japan limited カーバー 本物



モンスターエナジー X GAMES’19 コラボ スケートボード

#スケートボード

スケートボード スケボー supreme ファッキングオーサム

#ストリート

kintone セグウェイ

#スケボー

ARIES Padded Liner Pant トラックパンツ Sサイズ

#サンタクルーズ

VOLCOM/ボルコム REGULATOR/レギュレイト スケートボードデッキ

#SANTACRUZ

超美品 スケボー STEREO ステレオ 25周年モデル コンプリートデッキ

#スピットファイア

AFTERBASE X WASTED YOUTH SKATEBOARD

#SPITFIRE

超激レア‼️carver コレクション放出‼️Spaceman 36インチ

#トイマシーン

パウエル ペラルタ ホットロッドフレーム ブルー/ブラック

#Toy Machine

Barry Mcgee Baker Skateboarddeck バリーマギー

#Thrasher

Supreme kaws Chalk logo Skateboard RED

#スラッシャー

Descendents Cool To Be You Skate Deck

#ボーンズ

evisen スケボー コンプリート

#BONES

blind penny スケボーセット

#INDEPENDENT

POLAR SKATEBOARD ポーラー スケートボード '8.375inch

#shark wheel

DEATHWISH デスウィッシュ スケートボード 8.0 コンプリートセット

#サーフボード

訳あり 新品サーフロッズ TKP139トラック Surf-rodz

#Penny

デッキのみ

#クルーザー

カーバースケートボード クルージング フィッシュ

#yow

たなか 様

#カーバー

MMさん専用ページ

#CARVER

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

