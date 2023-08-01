2022年秋冬新作 ローズバッグ 良品✨ヴァレンティノガラヴァーニ フラワー ベージュ レザー ハンドバッグ

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●アイテム

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●サイズ

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高さ : 約30cm

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横幅 : 約40cm

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マチ : 約18cm

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ハンドル持ち手 : 約50cm

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平置き実寸。

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●状態

新品未使用 ボリーニ ミニケリー イタリア・ミラノ発 2way クロコ型押し

中古品ですので使用感はありますが、

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全体的にこれといったダメージや汚れは見当たらない状態ですので、問題なく着用していただけるかと思います。

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※あくまで主観になりますので写真にてご確認ください(^^)

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●カラー

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●素材

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レザー 革

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●配送

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簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

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仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

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お急ぎの場合はご連絡いただけると助かります。

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●注意事項

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大手ブランド市場にて購入したものになります。

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商品は真贋鑑定済みです。

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写真に写っているギャランティカードや保存袋は特に記載がない場合撮影用で使用しているものです。

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ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

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管理番号:@a430

商品の情報 ブランド ヴァレンティノガラヴァーニ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

#kannaのバッグshop●アイテムValentino garavani ヴァレンティノガラヴァーニハンドバッグ トートバッグローズ フラワー シルバー金具 ロゴ刻印 ロゴ型押しレザー ベージュ ●サイズ高さ : 約30cm横幅 : 約40cmマチ : 約18cmハンドル持ち手 : 約50cm平置き実寸。●状態中古品ですので使用感はありますが、全体的にこれといったダメージや汚れは見当たらない状態ですので、問題なく着用していただけるかと思います。※あくまで主観になりますので写真にてご確認ください(^^)●カラーベージュ 肌色●素材レザー 革●配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。お急ぎの場合はご連絡いただけると助かります。●注意事項大手ブランド市場にて購入したものになります。商品は真贋鑑定済みです。写真に写っているギャランティカードや保存袋は特に記載がない場合撮影用で使用しているものです。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号:@a430

商品の情報 ブランド ヴァレンティノガラヴァーニ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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