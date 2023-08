何でも揃う 最新★即日発送可能★ TWICE CANDYBONG∞ 新品未使用品 アイドル

オンライン購入★ TWICE CANDYBONG∞ 新品未使用品

JYP JAPAN ONLINE STOREにて購入

【素材】

ABS・PC

【サイズ】

本体:105×256×48mm / パッケージ:125×273×56mm

【製造国】

中国

【使用推奨】

*使用には単4電池×3本が必要となります。

*使用する電池はアルカリ乾電池をご使用ください。

*乾電池は付属しておりません。

*トレカはついてません

モモ

ツウィ

ミナ

サナ

ジョンヨン

ジヒョ

ナヨン

ダヒョン

チェヨン

トレカ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

