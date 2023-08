【最安値に挑戦】 【Aさま専用】figma 時計塔のマリア DXエディション ゲームキャラクター

新品未開封です。

AmazonのAmazonから予約購入しました。

死体漁りとは、感心しないな

PlayStation®4用アクションRPG『Bloodborne The Old Hunters Edition』より「figma時計塔のマリア」に付属品が追加された特別な仕様になって登場!

スムーズ且つキチッと決まるfigmaオリジナル関節パーツで、劇中のあらゆるシーンを再現。

要所に軟質素材を使う事でプロポーションを崩さず、可動域を確保。

顔パーツは<3D彩色>を駆使しリアリティを追求。

付属品として「落葉」と「エヴェリン」が付属。

落葉は劇中同様、刀と短刀の2本に変形が可能。

DXエディションには更にパッケージアートを再現できる「座り下半身」「椅子」「鞘」そして「血刀エフェクト」を追加でご用意いたしました。

さまざまなシーンを可能にする可動支柱付きのfigma専用台座が同梱。

商品名

figma 時計塔のマリア DXエディション (ふぃぐま とけいとうのマリア DXえでぃしょん)

作品名

Bloodborne The Old Hunters Edition

メーカー

マックスファクトリー

カテゴリー

figma

価格

12,800円 (税込)

発売時期

2023/01

仕様

ABS&PVC 塗装済み可動フィギュア・ノンスケール・専用台座付属・全高:約165mm

原型制作

みよしノル・マックスファクトリー

彩色

丸ノ内あすか

制作協力

浅井真紀・(株)アートスピリッツ

発売元

マックスファクトリー

販売元

グッドスマイルカンパニー

フィギュア種類...アクションフィギュア

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

