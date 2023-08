Palm Angels × Vans Vault Old Skool LX "Pewter & Chipmunk"

END.にて当選し購入しました。

29.5cm 希少サイズです。

新品・未使用です。

サイズを間違えてしまったため出品させていただきます。

タグ、箱、その他付属品付きです。

ご希望であれば7枚目の小さな証明カードをお付けいたします。

足のサイズが大きくてオシャレな靴がみつからないという方、是非オススメです!

イタリア発のブランド「パームエンジェルス」とバンズのコラボアイテム。スケートハイとオールドスクールの2タイプをベースとした今作では、アッパーサイドのジャズストライプをパッチワークで再現されています。"Palm Angels"の文字を記したネームタグを切り貼りしたようなデザインで仕上げたポップなコレクションです。

ワンオクのTakaやNiziU、菅田将暉、山﨑賢人など、著名人が着用しているPalm AngelsとVANSのコラボスニーカーです。この機会に是非御検討ください。

もし、写真の追加が必要なら撮影します。

お気軽にご質問ください。

即購入OKです

VANS

バンズ

Palm Angels

スニーカー

レアスニーカー

ファッション

コラボ

オールドスクール

スケボー

ストリート

NIKE

adidas

ONEOKROCK

Taka

NiziU

菅田将暉

山﨑賢人

トラヴィス

aj1

エアフォース

ダンク

パンダダンク

29.5

商品の情報 商品のサイズ 29.5cm ブランド バンズ 商品の状態 新品、未使用

Palm Angels × Vans Vault Old Skool LX "Pewter & Chipmunk"END.にて当選し購入しました。29.5cm 希少サイズです。新品・未使用です。サイズを間違えてしまったため出品させていただきます。タグ、箱、その他付属品付きです。ご希望であれば7枚目の小さな証明カードをお付けいたします。足のサイズが大きくてオシャレな靴がみつからないという方、是非オススメです!イタリア発のブランド「パームエンジェルス」とバンズのコラボアイテム。スケートハイとオールドスクールの2タイプをベースとした今作では、アッパーサイドのジャズストライプをパッチワークで再現されています。"Palm Angels"の文字を記したネームタグを切り貼りしたようなデザインで仕上げたポップなコレクションです。ワンオクのTakaやNiziU、菅田将暉、山﨑賢人など、著名人が着用しているPalm AngelsとVANSのコラボスニーカーです。この機会に是非御検討ください。もし、写真の追加が必要なら撮影します。お気軽にご質問ください。即購入OKですVANSバンズPalm AngelsスニーカーレアスニーカーファッションコラボオールドスクールスケボーストリートNIKEadidasONEOKROCKTakaNiziU菅田将暉山﨑賢人トラヴィスaj1エアフォースダンクパンダダンク29.5

