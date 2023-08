新品未使用の綺麗な状態です。

価格22000円

ラスト1枚

表地:麻100%

刺繍糸:綿100%

袖・後ろ身頃ニット部分:麻100%

前後で同じリネンでも全く違う生地になっていて、

こだわりの強い1枚です。

ドライクリーニング可

着丈:65,袖丈:31.5,肩幅:65,胸囲:133

ベージュ

店舗ネット完売商品

ビアズリー公式サイト購入

ビアズリーの生地が良かった最後あたりの

シリーズです。

アイテム説明

前身頃に大きめな刺繍が印象的なビアズリーらしい、

ゆるいシルエットのニット。

ハワイの伝統的なキルト柄をイメージした刺繍。

ベージュに、やわからないピンクの刺繍を合わせました。

着丈はタックパンツやバギーパンツ、

ロングスカート などビアズリーの定番ボトムに合う

万能な丈になっております。

気がねなくおしゃれを楽しめるアイテムとしておすすめな一枚です。

カラー...ベージュ

袖丈...長袖

着丈...ミドル

柄・デザイン...その他

ネック...Uネック

素材...麻

季節感...春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ビアズリー 商品の状態 新品、未使用

