うのにもお得な情報満載！ BAA COSTUME MFG. ホースハイドレザーヴィンテージミリタリーハット ハット

BAA COSTUME MFG.

BAA COSTUME MFG. 素材 馬革 ホースハイド カラー ブラック系 サイズ ワンサイズ素人採寸 内側内周約サイズリボン部分計測62cm程度といったところ ツバ(ひさし)巾約7cm程度(裏面で計測)数値は、おおよそのあくまで目安です。少しの誤差はあります。参考程度でおねがいします。 Far Eastern Enthusiast(F.E.E) 「極東の熱狂者」。ファー イースタン エンスージアストで有名な大阪のBOW&ARROW発ブランド。 上質のホースハイドを使用極小ロット数のみ生産され毎回完売の人気アイテムのアーミーハット。 状態説明項目、どの項目に相当しない微妙な状態の場合もありますので、くれぐれも下記の説明お読みいただきご確認おねがいします。元々BAA COSTUME MFG.のアイテムは、ビンテージの生地が使用されたり、ビンテージ品を意識した素材を使用した製品。小さいキズ、シボ、シワ等は、元々製品の味としてワイルドなレザーが使用されています。革の硬化は無く生きた状態です。各部の状態は、画像で判断してください。ビンテージや古着がお好きな方でしたら、問題なく使用していただける1品です。RYESVILLE KOATS&JACKETS ライズヴィルコーツアンドジャケット Brown’s beach Jacket ブラウンズビーチジャケット OLD JOE & COオールドジョーRRL ダブルアールエル FREEWHEELERS フリーホイーラーズ エンジニアードガーメンツ Engineered Garments OLD JOE & CO オールドジョー ウエアハウス WAREHOUSE ヘラーズカフェ HELLER'S CAFE By Glad Hand グラッドハンド WEIRDO ウィアード COLIMBO HUNTING GOODS コリンボハンティンググッズ BOOTLEGGERS REUNION ブートレガーズリユニオン DAPPER'S ダッパーズ GANGSTERVILLE ギャングスタービルUNION SPECIAL OVERALLS ユニオンスペシャルオーバーオールズ The REAL McCOY'S Joe McCOY ザ リアルマッコイズ

