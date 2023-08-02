【爆売りセール開催中！】 15.6 EVICIV FHD モバイルディスプレイ EVC-1506 PC周辺機器

evicivのモバイルモニターです。

エプソン 純正インクカートリッジ IC58シリーズ

一年半前にAmazonで購入しました。リモートワークのサブディスプレイとして、レンタルオフィス等での使用を想定していましたが、結局会社の方針もあり自宅以外での作業機会が無く、殆ど使用しませんでした。今後も使うことは無さそうなので出品することにしました。

SUNEAST SDXC 128GA R300 W290 BLACK



美品 Apple アップル Apple Pencil 第二世代 MU8F2J/A

動作確認済みです。pcやSwitchを繋いで映ることを確認しました。

SteelSeries ゲーミングキーボード テンキーレス

付属品は完備です。

Wacom Intuos Pro M 接続確認のみの美品

・ケーブルと電源：未使用

ナツ様専用☆Apple純正 30W USB-C電源アダプタ A2164 5セット

・スタンドカバー、説明書：綺麗

Z6 Polar Meets PopIn Aladdin

・保護フィルム：貼付済み。角が少し剥がれ気味。

Buffalo WAPM-2133TR 法人向け無線アクセスポイント

・保護フィルム貼付用のヘラ：綺麗

ProgresTouch RETRO メカニカルフルキーボード 日本語JIS配列

・元箱：角に少し痛みあり

【新品未組立】Dimple R2 40%自作キーボードSet灰色/ダークグリーン



Meta Quest 2 64GB

元箱に入れて梱包して発送致します。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

evicivのモバイルモニターです。一年半前にAmazonで購入しました。リモートワークのサブディスプレイとして、レンタルオフィス等での使用を想定していましたが、結局会社の方針もあり自宅以外での作業機会が無く、殆ど使用しませんでした。今後も使うことは無さそうなので出品することにしました。動作確認済みです。pcやSwitchを繋いで映ることを確認しました。付属品は完備です。・ケーブルと電源：未使用・スタンドカバー、説明書：綺麗・保護フィルム：貼付済み。角が少し剥がれ気味。・保護フィルム貼付用のヘラ：綺麗・元箱：角に少し痛みあり元箱に入れて梱包して発送致します。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

キャノン 純正トナーカートリッジ CRG-320海外モデル Razer Orbweaver ChromaASUS Zenbook 14 OLED UX3402ZAJabra speak750 MSEPSON 純正76各色2セット+黒4 大容量未使用 ゼンハイザー コールセンター用ヘッドホン 切り替え機セット【のりだぁ様専用2セット】BLX14J/P31 ヘッドセットワイヤレスシステム❤️高機能❤️ スキャナー ドキュメント 書画カメラ 800万画 リモートCanon 059H イエロー トナーCRG カートリッジ