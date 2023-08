【現品限り一斉値下げ！】 iqoo7(CN版simフリー)BMWコラボモデル 日本語対応 スマートフォン本体

主なスペック

ディスプレイ 6.62インチ有機ELディスプレイ,120Hzリフレッシュレート, HDR10+,感圧式ディスプレイ

サイズ 162.2 x 75.8 x 8.7mm ,画面占有率:91.4%

重さ 209.5g

OS Android11 ,OriginOS

SoC Snapdragon 888

メモリ(RAM) 12GB/256GB

センサ類 画面内指紋認証センサ,加速度センサ,近接センサ,ジャイロ,コンパス,顔認証ロック,感圧タッチ

4Gバンド 3キャリアプラチナバンド対応,5Gバンド対応

バッテリー容量 4000mAh,120W急速充電

0-100%充電の所要時間は約15分。

付属品全て同梱いたします。

ケース1個とフィルム1枚を同梱します。

約一年前に購入しました、主にゲームに使用しておりスペック通りの快適なプレイが可能です、フィルムとケースを使用していたので、比較的キレイな状態ですが、プラスチックエッジの部分に凹みがありましたので画像にてご確認ください(10枚目の写真)、ケースをつけたら気にならない程度です。画面などにはキズも無く動作においても問題ありません。

その他機種全体の状態は写真からご確認ください。

付属の純正ケースはつけます。別途に未使用のケースを一つ同梱いたします。

画面にはガラス製のフィルムを貼ってあります。

背面には保護フィルムを貼ってありますので、不要な場合は剥がして処分してください。

海外のモデルとなりますのでご理解の上検討ください、並びにケース、フィルムを使用していましたが若干の使用感はありますので、神経質な方はご購入をご遠慮ください。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

