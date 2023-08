ご覧くださりありがとうございます(^^)

seven ten すずらん刺繍カーディガン(ブラック)



plage◎プラージュ◎完売◎新品未使用タグ付き◎ジャズリネンニットカーディガン

不定期にセール致しますので

SOÉJUソージュ★ブラック黒2WAYケープスタイルニット

ぜひフォローお願いします( ⁎ᵕᴗᵕ⁎ )❤︎

美品 ルネ rene スカラップ パール ラインストーン チャーム カーディガン



エムズグレイシー ♡ペプラムカーディガン/ルネ、トゥービーシック

レディースファッションを中心に出品しております(〃ω〃)

ブルネロクチネリ 麻 カーディガン グレー スパンコール イタリア製

よろしければ全商品ご覧ください(#^.^#)

フェラガモカーディガン



新品★Tiara★ジャケット見え★ツイードジャージーニットカーディガンバイカラー

⤵︎ ⤵︎⤵︎ ⤵︎⤵︎ ⤵︎コチラ⤵︎ ⤵︎⤵︎ ⤵︎⤵︎ ⤵︎

YUKI FUJISAWA ユキ フジサワ 箔 カーディガン



新品 【MADISONBLUE】 BIG KNIT Vネック カーディガン

#y_clothing

レッセパッセ カーディガンセット



【稀少/美品】インゲボルグ 超豪華フランスレース沢山透かし編みカーディガン

●発送はメルカリ便を予定しております(^^)

grinシープパイルボア カーディガン



SACRA サクラ FINE TWIST COTTON RIB カーディガン

できるだけコンパクトに発送致しますので

Spick&Span スピックアンドスパン カーディガン

気になる方は事前にお知らせくださいませ^ ^

ELENDEEK ニットカーディガン



アルベロベロ カーディガン ぶたさん リボン ビーズ アップリケ 鍵編み

●発送は基本的に24時間以内に致します★

agnes b. パーカー カーディガン



大人気カラー♡ラルフローレン ワンポイント刺繍コットンニットカーディガンベージュ



our legacy カーディガン 21aw

*******************************************

シアースリーブカーディガンセット プロポーションボディドレッシング



限定セール❗️【人気‼新品️未使用】 CABaN コットンカシミヤカーディガン S



ギャザーたっぷり ボレロ カーディガン

●ブランド

【新品】セッテフィーリカシミア カーディガン



チェスティ バタフライパールカーディガン 新品タグ 即完売 パール カーディガン

FABIANA FILIPPI

オリジナルボタンノーカラーニットジャケット



FRINGE HALF SLEEVE CARDIGAN



プラダ ボレロ

●購入場所

完売✨新品タグ付き✨ カーデ&カップインキャミセット♥️ SNIDEL



★新品 ピンクハウス 手編みレースボレロ

セレクトショップ

DIESEL ディーゼル【新品未使用】薄手コットンショート丈カーディガン ブルー



値下げ☆theoryluxe ジップアップニットカーディガン シアーカーディガン



sakkii様専用 アクネストゥディオズ カーディガン ニットセーター

●状態

Drawer ドゥロワー コットンフリンジ ロングカーディガン



ポロラルフローレン 薄手カーディガン オートミールベージュ

USEDです^_^

NYブランド Theory カシミア混ニットとスウェットフード付きカーディガン

内タグに小さい文字を記入しております。

新品 chesty ピンクベージュ ビジュー カーディガン チェスティ ニット

また、少々ほつれ・袖口に薄いシミがありますがまだまだ着用いただけます♩

タグあり新品★crepuscule コットンカシミヤカーディガン BSHOP購入



ナミちゃん様専用 ENFOLD DOUBLE FACE CARDIGANブルー

ベルトは付属しません。

USA 60s 60's 1点物 ヴィンテージ ペイズリー柄 ジャケット



Rene ♡ パーカー ♡ フーディ ♡ カーディガン ♡ 2021 ♡



Rene ルネ パールボタン ダブルジップジャケット カーディガン 未使用に近い

一度人手に渡ったお品ですので多少のよごれや見落とし

極美品✨ ブルネロクチネリ カーディガン L位 グレー系 40

などご了承頂けるのみ購入お願い致しますm(_ _)m

【pas de calais】エアーインコットンウール ロングカーディガン✳︎新品



タグ付き未使用品ロージーモンスターrosy monster カーディガン白



コムデギャルソン COMME des GARCONS ロングカーディガン



イッセイミヤケ me ジャケット

●平置きサイズ

ニットジャケット タンクトップ白 タンクトップ黒

表記サイズ40

【極美品】プリングル スコットランド製 カシミア100% カーディガン 金ボタン



杉咲花さん着用♡ラルフローレン♡ ニットカーディガン ベージュ

身幅46cm

新品✨パイピングニットジャケット 春・秋のピンク

着丈78cm

FURFUR(ファーファー)ハンドモヘアカーディガンアイボリー

肩幅37cm

PAMM 汽水域のニットカーディガン

袖丈62cm

BALLY カシミヤ100%千鳥柄ニットロングカーディガン フリーサイズ

(多少の誤差はご了承お願い致します)

セリーヌ スカーフカーディガン 青 ブルー



♡︎ru♡︎カーディガン



CELINEセリーヌ カーディガン ニット スカーフ ロゴ サークル シルク38

☆撮影に使用しているバッグ、パンプス、ネックレスは

Yohji Yamamoto GroundY ポンチョ コート ヨウジヤマモト



新品タグ付 45R シャンクリーン天竺のカシュクール

出品物ではありません☆

SEE BY CHLOE ロングカーディガン ピンク



SLOBE IENA スローブイエナ テープヤーンVネックカーディガン



ドレスベスト

M426138

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ファビアナフィリッピ 商品の状態 やや傷や汚れあり

ご覧くださりありがとうございます(^^) 不定期にセール致しますのでぜひフォローお願いします( ⁎ᵕᴗᵕ⁎ )❤︎レディースファッションを中心に出品しております(〃ω〃)よろしければ全商品ご覧ください(#^.^#)⤵︎ ⤵︎⤵︎ ⤵︎⤵︎ ⤵︎コチラ⤵︎ ⤵︎⤵︎ ⤵︎⤵︎ ⤵︎#y_clothing●発送はメルカリ便を予定しております(^^)できるだけコンパクトに発送致しますので気になる方は事前にお知らせくださいませ^ ^●発送は基本的に24時間以内に致します★*******************************************●ブランドFABIANA FILIPPI●購入場所セレクトショップ●状態USEDです^_^内タグに小さい文字を記入しております。また、少々ほつれ・袖口に薄いシミがありますがまだまだ着用いただけます♩ベルトは付属しません。一度人手に渡ったお品ですので多少のよごれや見落としなどご了承頂けるのみ購入お願い致しますm(_ _)m●平置きサイズ 表記サイズ40身幅46cm着丈78cm肩幅37cm袖丈62cm(多少の誤差はご了承お願い致します) ☆撮影に使用しているバッグ、パンプス、ネックレスは出品物ではありません☆M426138

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ファビアナフィリッピ 商品の状態 やや傷や汚れあり

昭和レトロ立体ドット柄カーディガンケーブル編みグリーン古着.ヴィヴィアン ウエストウッド☆カーディガン☆ニット☆まーちゃん☺︎様専用【新品タグ付】マディソンブルー レタードカーディガン 白 00 バイカラーユナイテッドアローズ トラッツォドンナ ツイード ジャケット カーディガンドゥロワー カーディガンAKIRANAKA 19AW ニット ロングカーディガン コート サンプル品Zhor&Nema ゾーアンドネマ Vネックカーディガンベアフット ドリームス ロング カーディガン コンチョ 付き ジェラートピケ