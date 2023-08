商品をご覧頂き誠にありがとうございます!

▶︎ブランド

COAT

▶︎サイズ

表記:無し

着丈:85

身幅:68

肩幅:57

袖丈:58

※平置きでの採寸です。多少の誤差はご了承下さい。

※参考程度になりますが、170センチ63キロでTシャツ+スウェットの上に着てゆったりとしたオーバーサイズな着用感です。

▶︎カラー

ブラック 黒

▶︎素材

シープスキン 羊革 本革

▶︎状態

左肩にあたりにスレがございます。

他にレザー特有の多少のスレなどがございますが、着用には問題ないコンディションです。

▶︎ポイント

上質なトルコ製のシープスキンを使用した、COATのリアルムートンジャケット、ムートンコートです♪

両胸のポケットデザインがお洒落です。

普段の街着にはもちろん、ツーリングなどのバイクシーンでカーコートとしても着用していただけます^ ^

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

