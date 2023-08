COACHのショルダーバッグです。

PRADA サコッシュショルダーバッグ

とても気に入って新品を購入しましたが、普段使いにできずにしまってあるので、綺麗なうちに出品しようと思います。

マークジェイコブス 本革 トートバッグ ショルダーバッグ 2way 誕生日

保存袋も同封いたします。

TOV TOO - ONE SHLD ショルダーバッグ



arts and sience アーツアンドサイエンス ショルダーバッグ

カラーはダークネイビーです。

FENDI バケット スパンコール

サイズ

最終更にお値下げ GUCCI ショルダー&バンドバッグ

縦: 約14.5cm

レスポートサック 2点 ベネフィットバッグ&ポーチ 2個set

横: 約24.5cm

ステート オブ エスケープ Prequel(プリクエル)S

まち: 約5.5cm

Numéro Un Nano エディション ブラックテクスチャード ポレーヌ

ショルダーの紐部分: 約112〜126cm

イルビゾンテ IL BISONTE レザー ショルダーバッグ ブラウン

調節穴5つ

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 新品、未使用

COACHのショルダーバッグです。とても気に入って新品を購入しましたが、普段使いにできずにしまってあるので、綺麗なうちに出品しようと思います。保存袋も同封いたします。カラーはダークネイビーです。サイズ縦: 約14.5cm横: 約24.5cmまち: 約5.5cmショルダーの紐部分: 約112〜126cm調節穴5つ

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 新品、未使用

ルイヴィトン モノグラム ショルダーバッグN˚21 ショルダーバッグ✨新品級極美品✨kate spade★ハンドバック★ショルダーバッグ★2way★セリーヌ 馬車金具 Cマカダム ショルダーバッグ ゴールド金具 キャンバスルイヴィトン サックデポールGM M80193 ショルダーバッグ ポーチ エピGUCCI グッチ シルヴィ2way超希少!ヴィヴィアンウエストウッド ショルダーバッグ ポシェット 鍵付き 総柄OLD GUCCI オールド グッチ ショルダーバッグ シェリーラインDSQUARED2 ディースクエアード ハンドバッグ ショルダーバッグ ブラックバーバリー 507V マッケンショルダーバッグ レディース