ご覧頂き誠にありがとうございます。

ジャクソンマティス ストライプ シャツ ロンハーマン wtaps ディセンダント



polo by ralph lauren 総柄 レーヨン 馬柄 犬柄 シャツ



AURALEE 21SS フィンクス ツイル シャツ オーラリー 佐藤健

【カラー・デザイン】

GUCCI 20SS CHECK COTTON OVER SHIRT。

グレー × 薄いプラック系 になります。

ポロラルフローレン ネイティブ柄 シャツ エルボーパッチ 厚手 S



6点 アンコロック シャツ Tシャツ エクレアパーカー フリルタンクトップ

両胸 ボタン付きポケット

DAIRIKU/Flower Cross Em Shirt



LARDINI/コットン ポプリン/MILITARY SHIRT/BEAMS F

右胸上 Juan ワッペン

SHUNGA SHIRT IKUMI アロハシャツ ボーリングシャツ 春画 和柄



値下げ 21SS JACQUEMUS シャツ 50

左胸上 後襟元 TOYOTAのロゴ文字 刺繍

未使用 ネイバーフッド neighborhood シャツ



WACKO MARIA TIM LEHI 虎 タイガー アロハシャツ 未使用品



FULLCOUNT Black Chambray Shirt

【サイズ】

90s stoneisland vintage shirt ストーンアイランド

size:L - SS

◆新品◆エンポリオアルマーニ 定価57,000円 バンドカラーシャツ メンズ L



5/19まで値下げ maatee&sons レーヨン オープンカラーシャツ

着丈:78.5cm

レア! ブルックスブラザーズ 6ボタン ビンテージシャツ



2022ss markaware スーパー120s ウールトロピカル 半袖シャツ

身幅:62cm

PEELS work shirt ワークシャツ 長袖



確認用RALPH LAUREN

肩幅:46.5cm

オーラリー AURALEE HARDTWIST WOOLDOBBY SHIRTS



タグ付き 未使用 保管品 コムデギャルソン 長袖 シャツ ブラック

袖丈:25.5cm

ステューシー STUSSY シャツ 柄シャツ イエロー



ブルックスブラザーズ ジュンヤワタナベマン シャツ

実寸 XL 程のサイズ感

【美品クリーニング済】ERRICOFORMICOLAオックスタブカラーブルー40



バーバリーブラックレーベル ノバチェック ホースロゴ刺繍 カラーシャツ 半袖①



新品 USA製 インディヴィジュアライズドシャツ シャツ グリーン ストライプ

【素材・etc.】

Bed.jw.FORD Jacquard Pattern オープンカラーシャツ

ポリエステル 65% 綿 35%

off-white ミリタリージャケット再値下げしました



【美品クリーニング済】ERRICO FORMICOLA ブラックリネンシャツ40

厚すぎず薄すぎずの生地

【柄シャツ 長袖 総柄 アート柄 黒 緑 黄 茶 レトロボタン テロ感 古着】



40s WOOL RICHヴィンテージ プルオーバーウールシャツ

RED KAP

40s 50s レア アロハシャツ aloha vintage 富士山 大名行列



Polo by Ralph Laulen アロハシャツ 開襟 90's

TOYOTA オフィシャル

ISSEY MIYAKE HOMME PLISSE 22SS



極限定 アンダーカバー オープンカラーシャツ Cindy Sherman 2XL

ホンジュラス製

新品!サイズ44 22ss COMOLI ピッコロ リネンC.P.Oシャツ



まこママ様 専用商品 ※ラルディーニシャツセット



Supreme / Nike® Cotton Twill Shirt White

【状態】

GraphpaperOversized Regular Collar Shirt

状態ランク:BC

GUCCI グッチ シャツ

×左裾元付近に生地に若干の変色(写真10枚目)

WTAPS LEAGUE/SS/COTTON.TWILL.WTVUA



sasquatchfabrix 長袖シャツ

状態ランク付け

ジバンシー ETROエトロ 2枚セット

S 未使用品

BAY PLAID SHIRT

A ダメージや使用感が少ない

新品Studio Nicholson sorono shirt

B 使用感がある

RADIALL LONG BEACH

C 使用感があり若干のダメージがある

【希少デザイン】WEIRDO アメリカニュースペーパー柄 アロハシャツ

D 使用感があり多少ダメージがある

strawbridge & clothier RAYON SHIRT

E 古着なりの使用感があり大きなダメージがある

424 shirts



21aw オープンカラーシャツ

数多くの古着を見てきた独自の判断によるランク付けになります。予めご理解ご了承の上ご検討下さい。

DUCKANDCOVER 変形デニムシャツ

よろしくお願い致します。

90's chapsラルフローレン リネンレーヨンオープンカラーシャツ 白 L



バーバリーブラックレーベル 総柄シャツ モノグラム ホースロゴ 半袖シャツ 黒



【美品】00’s USA製 STUSSY 花柄 ストライプシャツ

【見立て】

✨極 希少✨ OFF-WHITE 17AW チェックシャツ M

定番 TOYOTAのエンブレムロゴが胸と背中にしっかり刺繍で入る古着 ワークシャツになります。

cootie アロハ シャツ kj着用

ボタンラインが隠れていたり、作業をする上で邪魔にならないようにしっかり用途も果たしていた実用型のワークシャツになります。

ヴェトモン マイネームイズシャツ

RED KAPとのオフィシャルもの、2トーンカラーで古着屋さんなどでも見かけるタイプの1着になります。

supreme タータン フランネルシャツ 20aw M



新品未使用 ニードルス needles 2021ss オープンカラーシャツ S



21ss comoliシャツ 2

よろしくお願い致します。

ワコマリア WACKOMARIA 森山大道 アロハシャツ



TOGA VIRILIS Typewriter western shirt

-------------------------

GRIPS UC round neck Shirt 2023



WACKO MARIA ワコマリア シャツ ジャケット クロコダイル

-US TOYOTA-

春秋 キャサリンハムネット メンズシャツ 花柄 Lサイズ ほぼ未使用品

アメリカでのトヨタ販売。

専用COOTIE Dobby Gingham Check Drizzler

国内モデルと名前が違いヤスリはヴィッツ、4ランナーはハイラックス等のモデルに合わせて国内と同じカローラ、ランドクルーザー、カムリ、プリウス、RAV4等ラインナップがある。

tenderloin テンダーロイン シャツ ボタンダウン XL



《希少》ハーレーダビッドソン☆半袖シャツ XL 刺繍ロゴ ブラック グレージュ

また国内未発売でタンドラ、セコイヤ、ヴェンザ等SUV、ピックアップモデルとあり未発売モデルは国内に多く輸入されている。

supreme TAKUYA∞着用シャツ

逆輸入の中古車でもトヨタブランドで国内外で人気がある。

70s Expo'75 沖縄国際海洋博覧会 アロハシャツ



LUCIOLE_JEAN PIERRE 変形アシンメトリー半袖シャツ黒ブラック綿

→インディアナ

▪️60’s【GOLDEN BRENT】SHIRT

→ケンタッキー

FIVEBROTHER ファイブブラザー ヘビーフランネルチェックシャツ

→ミシシッピ州

大人気無地 Polo Ralph Lauren ブラック シャツ ラルフローレン

→テキサス

ポロラルフローレン 半袖 シャツ リネン 100% 2022SS M相当 極美品

→カナダなどに現地工場がある。

1990s Jipijapa Wool Skipper Shirt Jacket



Postalco フリーアームシャツ01 シャンブレー ポスタルコ



LEMAIRE / ルメール / 柄シャツ / 新品未使用

#春夏ものの古着 #秋冬ものの古着

コムデギャルソンオム 田中オム 開襟 半袖 シャツ アーカイブ チェック M



graphpaper 半袖シャツ ネイビー



正規新品 18SS BALENCIAGA バレンシアガ ロゴ 総柄 シャツ

#シャツの古着 #企業ものの古着

takahiro miyashita the soloist Wrangler



イタリア製 ETROエトロ 長袖 クレリック シャツ 幾何学模様



●Lサイズ!snowpeak オーガニックコットンスリーピングシャツ

重ね重ねよろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド レッドキャップ 商品の状態 やや傷や汚れあり

ご覧頂き誠にありがとうございます。【カラー・デザイン】グレー × 薄いプラック系 になります。両胸 ボタン付きポケット右胸上 Juan ワッペン左胸上 後襟元 TOYOTAのロゴ文字 刺繍【サイズ】size:L - SS着丈:78.5cm身幅:62cm肩幅:46.5cm袖丈:25.5cm実寸 XL 程のサイズ感【素材・etc.】ポリエステル 65% 綿 35%厚すぎず薄すぎずの生地RED KAPTOYOTA オフィシャルホンジュラス製【状態】状態ランク:BC×左裾元付近に生地に若干の変色(写真10枚目)状態ランク付けS 未使用品A ダメージや使用感が少ないB 使用感があるC 使用感があり若干のダメージがあるD 使用感があり多少ダメージがあるE 古着なりの使用感があり大きなダメージがある数多くの古着を見てきた独自の判断によるランク付けになります。予めご理解ご了承の上ご検討下さい。よろしくお願い致します。【見立て】定番 TOYOTAのエンブレムロゴが胸と背中にしっかり刺繍で入る古着 ワークシャツになります。ボタンラインが隠れていたり、作業をする上で邪魔にならないようにしっかり用途も果たしていた実用型のワークシャツになります。RED KAPとのオフィシャルもの、2トーンカラーで古着屋さんなどでも見かけるタイプの1着になります。よろしくお願い致します。--------------------------US TOYOTA-アメリカでのトヨタ販売。国内モデルと名前が違いヤスリはヴィッツ、4ランナーはハイラックス等のモデルに合わせて国内と同じカローラ、ランドクルーザー、カムリ、プリウス、RAV4等ラインナップがある。また国内未発売でタンドラ、セコイヤ、ヴェンザ等SUV、ピックアップモデルとあり未発売モデルは国内に多く輸入されている。逆輸入の中古車でもトヨタブランドで国内外で人気がある。→インディアナ→ケンタッキー→ミシシッピ州→テキサス→カナダなどに現地工場がある。#春夏ものの古着 #秋冬ものの古着#シャツの古着 #企業ものの古着重ね重ねよろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド レッドキャップ 商品の状態 やや傷や汚れあり

CHAPS RALPH LAUREN 半袖シャツ ヨット柄 90s00sY2KPAUL SMITH COLLECTION フラワースケッチ総柄シャツcaldwell ポロ ラルフローレン 開襟シャツ オープンカラーシャツ XLブラックレーベルクレストブリッジ 半袖シャツ 近年モデル LMidorikawa ミドリカワ ZIP PULLOVER SHIRTSHUMAN MADE CHAMBRAY GAUZE セットアップ NIGOワコマリア 虎柄 タイガー アロハシャツ 長袖 カーキ SSaint Laurent Paris Hawaiian Shirtsbanks アロハシャツ キムタクグッドイナフ 白黒 ギンガムチェック シャツ サイズ L