競売 新品 ベルルッティ　Apple Watch ブレスレット モバイルケース/カバー

BERLUTI ベルルッティ

ヴェネチアレザー アップル ウォッチ ブレスレット

新品 ベルルッティ Apple Watch ブレスレット



中国製

色: OLIVE

参照 : APPLE_WATCH_BRACELET-VENEZIA-V2

(Compatible with Apple Watch serie 8 (and previous models), cases of 44mm and 45mm

Exclusive metal buckle with palladium finish designed by Berluti)

サイズ

ユニークな長さ、調節可能(手首サイズ:175 mm~230 mmに対応)

BERLUTI ベルルッティヴェネチアレザー アップル ウォッチ ブレスレット中国製 色: OLIVE参照 : APPLE_WATCH_BRACELET-VENEZIA-V2(Compatible with Apple Watch serie 8 (and previous models), cases of 44mm and 45mmExclusive metal buckle with palladium finish designed by Berluti)サイズユニークな長さ、調節可能(手首サイズ:175 mm~230 mmに対応)

商品の情報 ブランド ベルルッティ 商品の状態 新品、未使用

