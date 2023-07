【2022 新作】 turtle ARTS&SCIENCE neck sweater knit ニット/セーター

BRAND : ARTS&SCIENCE

MATERIAL : Wool

COLOR : Ivory

アーツアンドサイエンスのタートルニットになります。

細番手のウールを使用されていて、とろみと落ち感がありとても上品な印象です。

メンズで気持ちゆとりめのレギュラーフィット、レディースもオーバーサイズでご着用頂けると思います。

※サンプルアイテムになりますので品質表示タグがございません。

着丈:61cm

身幅:106cm

裄丈:85cm

サンプル価格約5万円程で購入しました。

/

アーツアンドサイエンス バッグ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アーツアンドサイエンス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

