スタンド機能付きのケースが付属するので、手で持たずに机などに立てて楽にご使用頂けます♪

また、持ち運び時にはケースが画面側も保護するので、割れたり傷が入ったりする心配も有りません♪

便利なCellularモデルです。

対応したsimカードを入れればWi-Fi環境が無い場所でもインターネットが使用出来ます♪

AUモデルになります。

もちろんsimカードを入れずに、Wi-Fiのみで使用する事も出来ます。

お家のWi-Fiに繋げば、月額料金は一切追加されずにインターネットがお使い頂けます♪

こちらのiPadには高繊細な9.7インチの大画面ディスプレイや便利なカメラが画面側と背面側の両方に搭載されておりますので、お仕事でもプライベートでも便利に活用出来ます♪

商品状態

各種動作問題有りません。正常動作品です。

アクティベーションロックは解除済みです。

届き次第、すぐにお使い頂けます♪

モデル番号 : A1475

ストレージ容量 : 16GB

お届けする物

iPad 本体

iPad用ケース

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

