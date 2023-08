MM6のクロップドパンツです。

MM6 Maison Margiela クロップドコットンパンツ

シーズン:2022春夏

◾️カラー

brown

◾️サイズ

46

※平置き採寸

ウエスト 約76cm

ワタリ 約26.5cm ※股下5cm付近

股上 約33cm

股下 約68cm ※裾上げはしてません

裾幅 約18cm

◾️状態

やや着用感あり

毛羽立ちや汚れはありません

◾️付属品

タグ

折り畳んで発送します

ゆうパケットプラスで発送予定

【ご留意事項】

・専用ページには対応しておりません。先着順になります。コメントで購入の意思を示していても先に購入された方を優先します。

・値下げを希望される場合は希望額をお伝えください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エムエム6メゾンマルジェラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

