■ TRANS WORK L 大きいサイズ

■サイズ:46 15号

◯ウエスト38〜52

◯丈76

■カラー:ネイビー系

■素材:ポリエステル

■定価:20900円

ウエストゴムのプリーツスカートなので、楽ちんなのにきちんと見えます。

セットアップでも出品していますので、そちらが売れたらこちらは削除します。

ウエスト総ゴム。

スカートの裏地あり。

▼▲サイトより ▲▼

【L】【ウォッシャブル】サテンシフォンプリーツスカート

ウエストがゴム仕様のプリーツスカートです。

裾にかけてプリーツをかけず、エレガントな印象のフレアーシルエットにしています。何にでも合わせやすい上品なボトムとしてコーディネイトにお使いいただけます。

軽量感があり、ややハリのあるさらっとしたタッチのサテンシフォン素材を使用しています。

ラージサイズならではの悩みに応えるパターンメイキングで、すっきりと着て頂けます。

【着用推奨シーズン】オールシーズン

女性用ladies‘はこちらにまとめてみました。

↓

#やま_ladies

他にもいろいろ出しているので、よかったらそちらもお願いします。

23区 組曲 自由区 ニューヨーカー 3L4L5L アンタイトル、INDIVI アリスバーリー トゥービーシック トッカ TOCCA ローズティアラ77

■ TRANS WORK L 大きいサイズ■サイズ:46 15号◯ウエスト38〜52◯丈76■カラー:ネイビー系■素材:ポリエステル■定価:20900円ウエストゴムのプリーツスカートなので、楽ちんなのにきちんと見えます。セットアップでも出品していますので、そちらが売れたらこちらは削除します。ウエスト総ゴム。スカートの裏地あり。▼▲サイトより ▲▼【L】【ウォッシャブル】サテンシフォンプリーツスカートウエストがゴム仕様のプリーツスカートです。裾にかけてプリーツをかけず、エレガントな印象のフレアーシルエットにしています。何にでも合わせやすい上品なボトムとしてコーディネイトにお使いいただけます。軽量感があり、ややハリのあるさらっとしたタッチのサテンシフォン素材を使用しています。ラージサイズならではの悩みに応えるパターンメイキングで、すっきりと着て頂けます。【着用推奨シーズン】オールシーズン女性用ladies‘はこちらにまとめてみました。↓#やま_ladies他にもいろいろ出しているので、よかったらそちらもお願いします。23区 組曲 自由区 ニューヨーカー 3L4L5L アンタイトル、INDIVI アリスバーリー トゥービーシック トッカ TOCCA ローズティアラ77

