2022新商品 border KINEMA basque Mサイズ shirt Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

LOUNGE WEAR KINEMA キネマ

Chrome Hearts Matty Boy Suggest T shirt



コムデギャルソン ジュンヤワタナベ マン カットソー

border basque shirt

リサウンドクロージング ワッフルサーマルルーズロン 0526



80s VAN HALEN ヴァンヘイレン 5150 ラグランTシャツ バンドT

新品未使用になります。

80s The FiRM ザ ファーム ビンテージ バンドT ロックT



90sベティlakersレイカーズrapTシャツnbaロンTブルースウェーバー



ノースフェイス スタンダード限定 Tシャツ【NT32331R】Mサイズ 黒 新品

【商品詳細】

【即完売モデル】シュプリーム☆ワンポイントロゴ チェック柄 ヘンリーネックロンT



ディズニーキャクター ロンT 合計19点

・カラー:Black×Natural

【稀少デザイン】 stussy ラグラン 7部袖 ワンポイントロゴ アームロゴ



★新品未開封★SEA (P-DYE) L/S TEE / WHITE_NAVY

・サイズ:M

Rick Owens riv long sleeve cut and sewn



RRL ダブルアールエル長袖プルオーバーチャコールグレー長袖TシャツM

・素材:コットン100%

SUPREME 22AW Small Box L/S Tee flowers



fr2 xlarge コラボ ロンT XL 値下げしました❗️

今回の生地はトルコのエーゲ海沿岸イズミール地方で栽培される長綿のニッターオリジナルの空紡糸を使ったボーダーです。

早い者勝ち!HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE



ヒステリックグラマー HYSTERIC JEANS Tシャツ WHITE

米綿に比べ繊維長が長く、発色が良いのが特徴です。

jonnlynx ジョンリンクス/waffle standard tee



即発送希少サイズ 23SS UMBRO WIND AND SEA L/S TEE

また、こちらはオーガニックコットン100%の空紡糸になっていて珍しい糸になります。

パームエンジェルス Sサイズ長袖



PEACEMINUSONE NIKE L/S TEE WHITE XSサイズ

生産は和歌山で編み立てており、30/-の糸を2本引き揃えて、さらに限界まで度詰にしたしっかりと目が詰まった天竺ボーダーになっています。

Vintage 00's 90's iron maiden ロンT バンドT



seesee SUPER BIG FLAT L/S BOADER XXL

糸を引き揃えることで、目が立った感じが出ているのも特徴です。

90s METALLICA Tシャツ



新品 kinema waffle henley neck ナチュラル Mサイズ



5696レア ファットランク PHATRNK キリスト ロンTシャツ 黒色 S



post archive faction(PAF) tops

・パターンメイキング

EUROKENVY【極Ⅰ】Premium Long Sleeve NAVY



パームエンジェルス ロンT ファイヤー スカル

サイズはかなり大きめに作成しています。

Kebozケボズ 白Tシャツ 新品未使用



FCRB NIKE ブリストル ゲームシャツ

バスクシャツに見られる「喉に当たる衿ぐり」を解消するようにパターンメイクしており、衿ぐりはややラウンドさせつつ、前後のバランスを上手く調整する事で不快感のないものになっています。

ナイキ G-Dragon 長袖Tシャツ NIKE Peaceminusone



Nike x PEACEMINUSONE ロンT SIZE:XL

裾周りが広い事で涼しく、後ろの裾はややはねるようにしており、全体のバランスをとりながらリラックスした雰囲気にしました。

SEA (P-DYE) L/S TEE / WHITE_NAVY Mサイズ



8mile エミネム ロンT 00s

目が詰まったしっかりとした生地ですが、パターンメイクでサラッと着て頂けるもの出来たと思います。

POLO RALPH LAUREN



<EN ROUTE(アンルート)> ミラノリブ x ストライプ クルーネック



パタロハ ロンTシャツ ハワイ限定



ディープVネック

【サイズチャート(cm表記)】

WTAPS BLANK LS 03 / TEE. COPO



LGBルグランブルー

サイズM

hommeplisse プルオーバーハーフジップカットソー イッセイミヤケ



値下げ SAINT MICHAEL × EU LONG TEE Mサイズ

着丈

ワコマリア マリア プリントロングtシャツ

73

Arc'teryxのシステムAのロングスリーブT ブラック



未開封新品 ennoy 2Pack L/S tee(navy)

胸囲

PC ROD L/S TEE//BLACK ポークチョップ ブラック XL

129.6

Balenciaga あゃん✩.*˚様専用 6/2



【未開封・新品】windsea×UMBRO

肩幅

ルイヴィトン タートルカットソーM

54.8

masu Popcorn エムエーエスユー ポップコーン



サプール ロンT SAPEur Msize

袖丈

Supreme box logo L/S T-shirt

73

THE BLACK EYE PATCH × YOHJI YAMAMOTO



デッドストック‼️ NIKE バークレー ロンT 日本製

袖口周

【POWELL】スケートTシャツ ロングスリーブ 2006年パウエル Mサイズ

32

サンタフェ santafe ワッフル素材 長袖 Tシャツ ロゴ 50 LL r



SAINT MICHAEL セントマイケル ロンT

加工の性質上、2cm~3cm程度の前後があります、ご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

LOUNGE WEAR KINEMA キネマborder basque shirt新品未使用になります。【商品詳細】・カラー:Black×Natural・サイズ:M・素材:コットン100%今回の生地はトルコのエーゲ海沿岸イズミール地方で栽培される長綿のニッターオリジナルの空紡糸を使ったボーダーです。米綿に比べ繊維長が長く、発色が良いのが特徴です。また、こちらはオーガニックコットン100%の空紡糸になっていて珍しい糸になります。生産は和歌山で編み立てており、30/-の糸を2本引き揃えて、さらに限界まで度詰にしたしっかりと目が詰まった天竺ボーダーになっています。糸を引き揃えることで、目が立った感じが出ているのも特徴です。 ・パターンメイキング サイズはかなり大きめに作成しています。バスクシャツに見られる「喉に当たる衿ぐり」を解消するようにパターンメイクしており、衿ぐりはややラウンドさせつつ、前後のバランスを上手く調整する事で不快感のないものになっています。裾周りが広い事で涼しく、後ろの裾はややはねるようにしており、全体のバランスをとりながらリラックスした雰囲気にしました。目が詰まったしっかりとした生地ですが、パターンメイクでサラッと着て頂けるもの出来たと思います。 【サイズチャート(cm表記)】サイズM着丈73胸囲129.6肩幅54.8袖丈73袖口周32加工の性質上、2cm~3cm程度の前後があります、ご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

<DESCENDANT>HORIZONTAL STRIPE LSJun Inagawa アナーキーTシャツ20aw BLACK SCANDAL Yohji yamamoto