SONY ブルーレイレコーダー

BDZ-ET1100

HDD1TB 地デジ/BS/CS、各3チューナー搭載

3番組同時録画可能。

2014年夏に購入し、主にBlu-rayディスク及びDVDディスクへの書き出し機材として数年間使用していました。

不要となりましたので、整理のため出品いたします。

リモコンは付属しておりませんので、別途ご自身でご準備頂くかテレビのリモコンにて操作下さい。

1月4日初期化、動作確認済。

必要備品は一式揃っておりますので、接続後即ご利用頂けます。

本体の箱はありません。

エアキャップにて全体を包み、ダンボールに入れて発送させて頂きます。

保証書、お買い上げ明細書も保管してありますので、同梱して発送させて頂きます。

付属品

B-CASカード×1枚

HDMIケーブル×1本

アンテナケーブル×2本

電源ケーブル×1本

※価格交渉はご遠慮下さい。

以下、自動入力の製品詳細です。

3D: 3D対応有

4K/UHD PLAYBACK: NO 4K/UHD PLAYBACK

4K/UHD UPSCALE: NO 4K/UHD UPSCALE

Ad−DVD種類: Blu−ray

Ad−DVD記録面方式: 片面4層記録

BDXL対応有

BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナ

DLNA対応有

DVD記録面方式: 片面1層記録

HDD記憶容量・(新)クラス別: 1000−1499G

HDMI端子数(新): 1

NETFLIX: NO NETFLIX

WiFi: WiFi内蔵

color: BLACK

アクトビラ対応種類: アクトビラビデオ・ダウンロード

イーサネット端子有

スーパーオーディオCD対応: スタンダードCD

同時録画チューナ: デジタル/デジタル

地上波デジタルチューナ有無数: 地上D3チューナ有

外付けHDD対応有

媒体種類: HDD

録/再タイプ: 録再両用タイプ

電源タイプ: ACタイプ

#ソニー

#SONY

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

SONY ブルーレイレコーダーBDZ-ET1100HDD1TB 地デジ/BS/CS、各3チューナー搭載3番組同時録画可能。2014年夏に購入し、主にBlu-rayディスク及びDVDディスクへの書き出し機材として数年間使用していました。不要となりましたので、整理のため出品いたします。リモコンは付属しておりませんので、別途ご自身でご準備頂くかテレビのリモコンにて操作下さい。1月4日初期化、動作確認済。必要備品は一式揃っておりますので、接続後即ご利用頂けます。本体の箱はありません。エアキャップにて全体を包み、ダンボールに入れて発送させて頂きます。保証書、お買い上げ明細書も保管してありますので、同梱して発送させて頂きます。付属品B-CASカード×1枚HDMIケーブル×1本アンテナケーブル×2本電源ケーブル×1本※価格交渉はご遠慮下さい。以下、自動入力の製品詳細です。3D: 3D対応有4K/UHD PLAYBACK: NO 4K/UHD PLAYBACK4K/UHD UPSCALE: NO 4K/UHD UPSCALEAd−DVD種類: Blu−rayAd−DVD記録面方式: 片面4層記録BDXL対応有BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナDLNA対応有DVD記録面方式: 片面1層記録HDD記憶容量・(新)クラス別: 1000−1499GHDMI端子数(新): 1NETFLIX: NO NETFLIXWiFi: WiFi内蔵color: BLACKアクトビラ対応種類: アクトビラビデオ・ダウンロードイーサネット端子有スーパーオーディオCD対応: スタンダードCD同時録画チューナ: デジタル/デジタル地上波デジタルチューナ有無数: 地上D3チューナ有外付けHDD対応有媒体種類: HDD録/再タイプ: 録再両用タイプ電源タイプ: ACタイプ#ソニー#SONY

