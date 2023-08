★フォロー割★

リメイクデニム フレアパンツ 再構築 変形 切替 ヴィンテージ ジーンズ



ご購入前に『フォロー割希望』とコメント欄にてお知らせください!

※システム上ご購入後の返金は出来かねます。

※基本的に値下げから24時間以内のご購入と致します。

✅単品フォロー割

¥2000以下 ⇒¥100引き

¥~4999 ⇒ ¥200引き

¥~9999 ⇒ ¥300引き

¥~19999 ⇒ ¥500引き

✅2点以上おまとめ割

合計金額より10%オフ

***************

関連商品はこちらから↓↓

***************

【商品特徴】

UNK(アンク)のワッペンデニムです。

【ポイント】

大人気・超稀少なヒップホップパンツ入荷しました!

アメリカ国内でも流通の少ないレアアイテムです!

ボトム全体にはレイカーズ、ネッツ、ニックス等人気チームのワッペンが施されています。

極太サイズなのでゆるいウエストをぎゅっとしぼって裾をロールアップしてルーズに履くのがおすすめです!

ユニセックスに着用いただけます。

【状態】

写真のようなダメージがあります。

※古着のため神経質な方のご購入はお控えください。

【サイズ】

サイズ表記 42

ウエスト幅 51.5cm

股上 34.5cm

股下 85cm

ワタリ 40cm

裾幅 26.5cm

総丈 121.5cm

【カラー】

ブラック

【季節】

春、夏、秋、冬

【素材】

コットン100%

【原産国】

中国

【識別番号】

3244

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

