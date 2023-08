【残りわずか】 ディーゼル DIESEL レザースニーカー 27 ホワイト S-NENTISH スニーカー

商品ページをご覧頂きありがとうございます^_^

美品!靴クリーニング済み!GUCCI スニーカー メンズ 27

こちらの商品を出品しているアカウントは、取引件数、フォロワー数の確かな実績と堅実かつ信頼のおける対応が、ご購入者様より高い評価を頂いております。ご安心してご覧下さい!

✅匿名配送

✅送料無料

✅コメント無し、即決→即購入OK

✅早い者勝ち

✅ご購入後24時間以内に発送致します

✅メルカリ様よりスピードバッチ取得済み

✅取引件数1200件超

✅フォロワー数700人超

<商品詳細>

【ブランド】DIESEL ディーゼル

【タイプ】S-NENTISH ハイカットレザースニーカー ストリート メンズ カジュアル ヴィンテージ タウンユース レザー

【型番】S18-8-EW

【表記サイズ】US9 EU42 JPN27

#シューリシェス_27cm台出品商品一覧

#シューリシェス_スニーカー_カジュアルシューズ出品商品一覧

<商品状態>

目立ったキズや汚れもなく、永くご愛用頂ける状態です。

デザイン、カラーともにこれからの季節にピッタリなハイカットレザースニーカーです!!!

観賞用、スニーカーヘッズ、マニア、コレクターの方を含めて是非この機会にご検討下さい。

リユース市場でもなかなか出回っていない激レアで希少性の高い逸品ですので、この機会に是非ご検討ください!!

クリーニングをしっかり施してある為 商品到着後に安心してすぐに御使用頂けます。

【注意事項】

※画像のシューキーパーは付属致しません。

※画像のものが全てとなります。

※ご使用のスマホ・PCの解像度・性能等の違いなどにより出品写真と実物の色合いが若干異なる場合がございますのでご了承下さい。

☆☆メンズ、レディースの靴等を中心に1点物を出品しておりますので是非ご覧ください☆☆

↓

#シューリシェス_出品商品一覧

#シューリシェス_27cm台出品商品一覧

#シューリシェス_スニーカー_カジュアルシューズ出品商品一覧

不定期でメンズ・レディースの靴等を出品していきますので、宜しければフォローお願い致します。

➡ #シューリシェス_出品商品一覧

メインカラー···ホワイト

スニーカー型···ハイカット(High)

特徴/機能/素材···レザー

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ディーゼル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

