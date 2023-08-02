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【オープニングセール】 WALKING Kingsmith PAD ルームランナー S1 その他

商品の説明

折り畳み式のルームランナーです。
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2022年1月に楽天で60,000円で購入しました。
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3〜4回程度使用しましたが、利用しなくなってしまったので出品します。
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特に目立った傷や汚れはなく、綺麗な状態です。
完売品 中古フィリップス　HB404.HB406用ランプ　ライト　電球
問題なく通電・動作します。（3枚目の画像参照）
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・電源ケーブル
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・操作用リモコン+ストラップ
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・六角レンチ
開封済み新品未使用！！ケノン　ver8.5
・ベルト潤滑油（未開封）

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商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

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折り畳み式のルームランナーです。2022年1月に楽天で60,000円で購入しました。3〜4回程度使用しましたが、利用しなくなってしまったので出品します。特に目立った傷や汚れはなく、綺麗な状態です。問題なく通電・動作します。（3枚目の画像参照）【同梱物】・電源ケーブル・操作用リモコン+ストラップ・六角レンチ・ベルト潤滑油（未開封）

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

【オープニングセール】 WALKING Kingsmith PAD ルームランナー S1 その他

16分钟前

【オープニングセール】 WALKING Kingsmith PAD ルームランナー S1 その他

¥37,000 ¥21,090

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