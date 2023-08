■商品説明

■商品説明ホコモモラのAラインロングワンピースです。ハイウエスト部分に共布リボンベルトが付いており、ウエストマークしスタイルアップ♪胸元はカッティングと切り替えがされており、デコルテを美しく見せてくれるデザインです。裾はレース重ねになっています。コットンとポリエステルの混紡素材で、総裏地なのでオールシーズンお使いいただけます。ジャケットやボレロ、カーディガンを羽織れば結婚式や七五三、パーティーやかしこまったお食事会やデートなどにもおススメです。1枚持っていると様々なシーンでお使いいただける上質でマルチなワンピースです。大きいサイズ42(レディースXLサイズ・13号)です。日本製の製品です。※店舗クリーニング済みです。■ブランドJocomomola de Sybillaホコモモラ シビラ■色ブラック(黒)■サイズ表記42■平置き寸法(約cm)・着丈:113・肩幅:-(ノースリーブ)・身幅:43※素人の採寸ですので多少の誤差はご容赦ください。■素材表地 コットン60% ポリエステル40%裏地 ポリエステル100%■状態キズや汚れなどなく、使用感の少ない綺麗なお品です。店舗クリーニング済みですので到着後すぐに気持ち良くお使いいただけます。画像をご確認いただきご判断ください。※万が一見逃した汚れなどがあった場合、ご容赦いただける方のみご購入ください。◆注意点◆(以下をご了承くださる方のみご購入ください。)・自宅保管の中古品です。使用感のイメージ違いなどの理由でのご返品・クレームはお控えください。・多少の採寸誤差を気にされる方はご購入をお控えください。・写真や説明文をよくご覧頂きご納得の上でのご購入をお待ちしております。細かな点が気になる方はご購入はご遠慮ください。⭐︎他にもルイヴィトン、バーバリー、シャネル、エルメス、フォクシー、ラルフローレンなどの洋服や靴、バッグなどを出品しています。⭐︎同時購入でおまとめ値引きを致します。※プロフィールをお読みいただき、ご納得の上でのご購入をお願いいたします。カラー···ブラック柄・デザイン···無地袖丈···袖なし季節感···春、夏、秋、冬

