この度は数ある商品の中からご覧いただきありがとうございます。

✔お取引を御希望の方はプロフィールをお読みください。

ダメージの記載方法、発送方法やその保証について記載しております。

プロフィールをお読みいただけなかった為に起きたトラブルに関しましては責任を負いかねますので、何卒よろしくお願いいたします。

✔If you do not fully understand the item description, please do not buy the item to avoid trouble.

■時計に関しまして■

出品時、発送時ともに動作しているかどうか、バックライトがあるものは点灯するかどうかを確認しています。

ご購入までに止まってしまったものは、再度動く状態を確認してからの発送となります。(到着後故障していた等のトラブルを防ぐため)

ソーラー式でしたら一日で充電可能ですので指定日以内の発送となります。

クォーツ式の場合、電池交換に最大1ヶ月半程度お時間をいただきますのでその際はご連絡致します。

※こちらで定期的に価格調整しておりますのでお値下はできません。

▼ブランド▼

casio カシオ

▼アイテム▼

PROTREK プロトレック

腕時計 デジタル 時計 タフソーラー

▼型番▼

PRW-3100

▼色▼

紫 パープル

▼付属品▼

本体のみ

▼状態▼

6/10

・全体的にややスレあり

・裏蓋、風防(シルバーの部分) 角度によって見える程度の微細なスレあり

・ベルト全体的にところどころ画像9のように点々とした劣化あり

1番目立つ角度で撮影しています。使用に問題はございません。

・裏側テカリ、スレあり

少し使用感のある中古品となります。

美品をお求めの方、中古品にご理解のない方は御遠慮下さいませ。

■GIII

【⚠️】

✖️値下げ交渉、専用、お取り置き等

✖️商品の状態に関する事以外のご質問

✖️ゆうパケット、ゆうパック以外の配送方法交渉

↑上記に該当するコメントは削除させていただきます。

・出品物の状態は「商品の状態」の設定を参考にして下さい。

・中古品の状態を過度に気にされる方はご購入を御遠慮下さい。

商品の情報 ブランド カシオ 商品の状態 傷や汚れあり

