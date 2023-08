最安値 you Lovin' King 初回限定版A Prince & 邦楽

「Lovin' you/踊るように人生を。」

【収録曲】

01.Lovin' you

02.踊るように人生を。

03.My Sweeties

【DVD収録内容】

「Lovin' you」Music Video

「Lovin' you」Music Video ソロアングル映像

「Lovin' you」Behind the scene

貴商品のため、お値下げの予定はありません。

即購入可能です。

メッセージのやり取り中でも、購入された方を優先いたします。

CD,DVDのみ一度目を通しました。

自宅保管になります。

神経質な方はご購入をご遠慮願います。

※本体に傷はありませんが、CDケースに曇りがあります(画像5枚目)

即購入可能⭕️

#King&Prince #キンプリ

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

