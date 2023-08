HERMES エルメス セリエ ペンダント トップ ネックレス トップ コイン型 ゴールド

【ブランド】HERMES エルメス

【 対象 】ネックレス

【カラー】ゴールド

【サイズ約】全長:約モチーフW:2.8cm ×2.8cm

【 : 約 】 チェーンは社外品新品60cm

【 素材 】メタル

【 重さ約】29gチェーン含む

【 型番 刻印 シリアル番号 】画像を確認

【出品番号】231459852-425

【商品ランク】AB

【付属品】画像が全てです。

【購入先】古物商市場 株式会社モノバンク

【コメント】超音波洗浄機でクリーニング済み チェーンは社外品です。

☆ 古物商許可証がありますので証明書をお付け致します。

■画像について

掲載している商品画像の色合いは、ご覧のモニター環境や、撮影時の光加減により、実際の色合いと若干異なる場合もございます。予めご了承ください。

商品ランク(程度)について

N新品

NS新品・未使用

S新品同様

SAランク使用はされていていますが、とても程度の良い商品、新品同様に近い商品。

Aランク使用感の少ないきれいな中古品

ABランク多少キズや汚れの見受けられる商品。

Bランク中古品の中でもキズ・汚れがある商品。

Cランクキズ・汚れがあり、かなり使用感がある。

※ 商品は古物商市場オークションで購入しています。商品は正規品ですので御安心下さいませ、また購入の際には古物販売書もお付け致しますので更にご安心頂けると思います。

※ 商品は中古品です。分かる限りの状態を書いていますが、見落としも御座いますので神経質な方や完璧を求める方にはオススメ致しません、

商品の情報 ブランド エルメス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

