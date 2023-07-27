『4年保証』 ソルベ カステルバジャック ショルダーバッグ オレンジ 052101 ショルダーバッグ

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ブランド名：CASTELBAJAC / カステルバジャック

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商品名：ソルベ ショルダーバッグ

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商品の情報 ブランド カステルバジャック 商品の状態 新品、未使用

こちらから私の出品しているカステルバジャックの商品が確認できます ↓ ↓ ↓#いぬのカステルバジャック出品ブランド名：CASTELBAJAC / カステルバジャック商品名：ソルベ ショルダーバッグ商品コード：052101サイズ：幅24cm×高さ28cm×マチ6cm色：オレンジ品物の状態■正規ライセンス品■新品■素材：PVC仕様：(外側)ファスナーポケット×1(内側)ファスナーポケット×1オープンポケット×1(ショルダーベルト)約77～130cm商品についてご不明なことがございましたら、お問い合わせ下さい。#カステルバジャック#CASTELBAJAC#バッグ#ショルダーバッグ#トートバッグ#リュックサック#メンズファッション#レディースファッション#レザー#キャンバス#コラボレーション#デザインバッグ#ビジネスバッグ#トラベルバッグ#スーツケース#ウエストバッグ#ボストンバッグ#クラッチバッグ#カジュアルバッグ#フェスバッグ#小物入れ#オーガナイザー#ポーチ#財布#キーホルダー

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