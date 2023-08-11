【日本限定モデル】 870 【新品未開封】SAMSUNG QVO 4TB SSD PC周辺機器

SAMSUNG■2.5インチ SSD■870 QVO MZ-77Q4T0B/IT■4TB■新品未開封

【新品、未開封】Razer Kiyo Pro



LBP611C canon レーザープリンター キャノン

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値下げPLUGABLE USB-C 4KデュアルグラフィックUSBC-6950U



Phrozen 光造形方式 ３Dプリンター Sonic XL 4K

■商品状態■

TOSHIBA REGZA 32型 2018年製

新品未開封です。

SONY/HB-F1XV



NEC Aterm MR05LN クレードルセット

■型番■

OKI トナーカートリッジ ２本セット

870QVOMZ-77Q4T0B/IT

reasnowS1



REALFORCE for Mac「PFU Limited Edition」

■仕様■

ボルボ240エンジンコンピューター 0280000561/3517407

[スペック]

EPSON フラットベッドスキャナー GT-X980 35mm フィルム gr1

容量4000GB

VARMIRO アミロ 92 R2 パンダ JIS キーボード V2 アイリス軸

規格サイズ2.5インチ

iPad Magic Keyboard A2261 11インチ 箱付き 1

インターフェイスSerialATA6Gb/s

Ducky One2 Razer Edition 黄軸 美品

タイプV-NAND4bitMLC

【新品未開封】SAMSUNG 870 QVO SSD 4TB

設置タイプ内蔵

FUJITSU ScanSnap iX1500 未使用品 自炊

厚さ6.8mm

富士ソフト +F FS040W Wi-Fi ルーター 値引きしました



Ducky one 3 mini black 60% 銀軸

[パフォーマンス]

RT-AX89X スイッチハブ、10gSFP LAN セット

読込速度560MB/s

Razer death adder v3 pro

書込速度530MB/s

FUJITSU ScanSnap iX500 自炊 総スキャン回数1359

ランダム読込速度4KBランダム(QD1)読み出し：11000IOPS/4KBランダム(QD32)読み出し：98000IOPS

Nuroum C40 WEB会議用一体型システム(カメラ・マイク・スピーカー)

ランダム書込速度4KBランダム(QD1)書き込み：35000IOPS/4KBランダム(QD32)書き込み：88000IOPS

BUFFALOポータブルHDD（HD-PGF5.0U3-GBKA）



【新品未開封】HITRY ROCKET1 PRO 3Dプリンター

[耐久性]

CANON BCI-331+330/6MP インクカートリッジ【２箱セット】

MTBF(平均故障間隔)150万時間

【良品】旧モデル エプソン プリンターインクジェット カラリオ EP-808AB

TBW1440TBW

EPSON EP-706A 中古品

DWPD0.32

商品の情報 ブランド サムスン 商品の状態 新品、未使用

SAMSUNG■2.5インチ SSD■870 QVO MZ-77Q4T0B/IT■4TB■新品未開封商品購入後のクレーム、返品等は受け付けていません。あらかじめご了承ください。■商品状態■新品未開封です。■型番■870QVOMZ-77Q4T0B/IT■仕様■[スペック]容量4000GB規格サイズ2.5インチインターフェイスSerialATA6Gb/sタイプV-NAND4bitMLC設置タイプ内蔵厚さ6.8mm[パフォーマンス]読込速度560MB/s書込速度530MB/sランダム読込速度4KBランダム(QD1)読み出し：11000IOPS/4KBランダム(QD32)読み出し：98000IOPSランダム書込速度4KBランダム(QD1)書き込み：35000IOPS/4KBランダム(QD32)書き込み：88000IOPS[耐久性]MTBF(平均故障間隔)150万時間TBW1440TBWDWPD0.32

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iPadPro 11インチ用 magic keyboard MXQT2J/A【未使用品】エルゴトロン 45-241-026 LX デスクマウントアーム