【日本限定モデル】 870 【新品未開封】SAMSUNG QVO 4TB SSD PC周辺機器

SAMSUNG■2.5インチ SSD■870 QVO MZ-77Q4T0B/IT■4TB■新品未開封
【新品、未開封】Razer Kiyo Pro
LBP611C canon レーザープリンター キャノン
商品購入後のクレーム、返品等は受け付けていません。あらかじめご了承ください。
値下げPLUGABLE USB-C 4KデュアルグラフィックUSBC-6950U
Phrozen 光造形方式 ３Dプリンター Sonic XL 4K
■商品状態■
TOSHIBA REGZA 32型 2018年製
新品未開封です。
SONY/HB-F1XV
NEC Aterm MR05LN クレードルセット
■型番■
OKI トナーカートリッジ ２本セット
870QVOMZ-77Q4T0B/IT
reasnowS1
REALFORCE for Mac「PFU Limited Edition」
■仕様■
ボルボ240エンジンコンピューター 0280000561/3517407
[スペック]
EPSON フラットベッドスキャナー GT-X980 35mm フィルム gr1
容量4000GB
VARMIRO アミロ 92 R2 パンダ JIS キーボード V2 アイリス軸
規格サイズ2.5インチ
iPad Magic Keyboard A2261 11インチ 箱付き 1
インターフェイスSerialATA6Gb/s
Ducky One2 Razer Edition 黄軸 美品
タイプV-NAND4bitMLC
【新品未開封】SAMSUNG 870 QVO SSD 4TB
設置タイプ内蔵
FUJITSU ScanSnap iX1500 未使用品 自炊
厚さ6.8mm
富士ソフト +F FS040W Wi-Fi ルーター 値引きしました
Ducky one 3 mini black 60% 銀軸
[パフォーマンス]
RT-AX89X スイッチハブ、10gSFP LAN セット
読込速度560MB/s
Razer death adder v3 pro
書込速度530MB/s
FUJITSU ScanSnap iX500 自炊 総スキャン回数1359
ランダム読込速度4KBランダム(QD1)読み出し：11000IOPS/4KBランダム(QD32)読み出し：98000IOPS
Nuroum C40 WEB会議用一体型システム(カメラ・マイク・スピーカー)
ランダム書込速度4KBランダム(QD1)書き込み：35000IOPS/4KBランダム(QD32)書き込み：88000IOPS
BUFFALOポータブルHDD（HD-PGF5.0U3-GBKA）
【新品未開封】HITRY ROCKET1 PRO 3Dプリンター
[耐久性]
CANON BCI-331+330/6MP インクカートリッジ【２箱セット】
MTBF(平均故障間隔)150万時間
【良品】旧モデル エプソン プリンターインクジェット カラリオ EP-808AB
TBW1440TBW
EPSON EP-706A 中古品
DWPD0.32
iPadPro 11インチ用 magic keyboard MXQT2J/A
【未使用品】エルゴトロン 45-241-026 LX デスクマウントアーム
SAMSUNG■2.5インチ SSD■870 QVO MZ-77Q4T0B/IT■4TB■新品未開封商品購入後のクレーム、返品等は受け付けていません。あらかじめご了承ください。■商品状態■新品未開封です。■型番■870QVOMZ-77Q4T0B/IT■仕様■[スペック]容量4000GB規格サイズ2.5インチインターフェイスSerialATA6Gb/sタイプV-NAND4bitMLC設置タイプ内蔵厚さ6.8mm[パフォーマンス]読込速度560MB/s書込速度530MB/sランダム読込速度4KBランダム(QD1)読み出し：11000IOPS/4KBランダム(QD32)読み出し：98000IOPSランダム書込速度4KBランダム(QD1)書き込み：35000IOPS/4KBランダム(QD32)書き込み：88000IOPS[耐久性]MTBF(平均故障間隔)150万時間TBW1440TBWDWPD0.32