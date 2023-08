激レア!入手困難なお品物となります。

ochi様専用 スペーサーリング 3mm

NAVAJO ナバホ族のかっこいいシルバーリングです。

天然石 ホワイトオニキス シルバーリング 指輪 シルバー925 15号



【美品】シルバーリング ホースシュー インディアンジュエリー 925

◾️ブランド

GUCCI グッチ アラベスク インターロッキング Gロゴ リング 指輪 19

Horseshoe Bend

美品 17号 ジャスティンデイビス スカル クロス リング SRJ330



SYMPATHY OF SOUL ID Chain Ring

◾️シルバーリング

✨大人気✨【‼️期間限定価格‼️】gunda ロザリー6リング 15号

ターコイズ

GUCCI グッチ インターロッキング ターコイズ エナメル リング 指輪20号



ナバホ ターコイズリング

◾️定価

激レア オールドストック トゥアレグ族 リング 新品未使用 サイズ 17号

28,000(税別)…税込30,800円

cody sanderson リング depp star



エロす 8点セット

◾️サイズ

AMBUSH チェーンリンク リング

23.5号

レナードカムホート LEONARD KAMHOUT シルクリング 約20号



ビッグハンド購入 シルバー925 ターコイズ バングル インディアンジュエリー

◾️素材

40s us AIR FORCE vintage ring 将校リング

silver ターコイズ

一品物❗ハーポ インディアンジュエリー ナバホ リング アメジスト ラピスラズリ



VERSACE&HUF ゴールドリング

◾️商品説明

gucci リング 19号 インターロッキング

構想2年半!ネームを”HorseshoeBend”(ホースシューベンド)ホースシューベンドとは馬の足に付ける蹄鉄の事を指します。アメリカ、アリゾナ州にあるコロラド川のある場所が蹄鉄の様な形になっている事からこの地名をホースシューベンドとよんでいます。

【定価約4万】FENDI FFリング マルチカラー 24号 激カワ 差別化!

そのイメージを基にネイティブアメリカン、インディアンが作るリアルなインディアンジュエリーとなります。

【GARNI】Chain Ring No.2【21号】



プラチナRING

その名も”Hermann Vandever”(ハーマン.ヴァンデバー)。ハーマン.ヴァンデバー氏は数々のショーなどで数十もの受賞経験のあるナバホ族のトップアーティストです。

ヴィンテージ シルバー925 ツーフェイス シルバーリング

先日惜しくもお亡くなりになった”Wil .Vandever”(ウィル.ヴァンデバー)の実の兄弟です。

vintageヴィンテージ シルバーリング シルバー925 シンプル14号15号

それだけあってシャドウボックスやオーバーレイ技法を用いて細部まで丁寧に仕上げられる高い技術を持ったアーティストです。その素晴らしいアーティスト、ハーマン.ヴァンデバー氏にお願いしてホースシューベンドのジュエリーは作られました。

やる気スイッチ様専用

バングル同様に左右非対称で片方にはホースシューの中に父なる太陽をイメージしたターコイズがセットされています。

メキシコ製 MEXICO ヴィンテージ TRIBALリング 925 19.5号



シルバーリング navajo silver ring

◾️使用頻度

サファイア in SKTリング シルバー925

5回のみ

美品 GUCCI グッチ リング 指輪 アラベスクインターロッキングGG

ほとんど使用しておらず、大切に保管しておりました。

GUCCI グッチ アラベスク ワイド スクエアG シルバー 925 リング

自宅保管品のため、神経質な方はご遠慮下さい。

JAP工房 スターウォーズ シルバーリング C-3PO 希少

気に入って下さる方へお譲りします。

◆激レア◆シグネットリング◆9金無垢9k◆メンズ◆アンティーク◆指輪◆12号

よろしくお願いします。

メンズシルバーリング



ターコイズ インディアンジュエリー ビスビー 指輪 bisbee シルバー

#WilVandever

GUCCI ダブルGシルバーリング22号

#HermannVandever

@たいがさん専用HUFリング2点送料なし

#ハーマンヴァンデバー

ブラッディマリー ミクスチャーリング 混合 4連リング

#ウィルヴァンデバー

インディアンジュエリー ホピ族 Mitchell Sockyma 波 リング

#ホースシューベンド

最終価格(^^)ホピ フェルナンド プフヘフバヤ作 バタフライ リング

#シルバーリング

美品 GUCCI 指輪 Gリング 20号

#ターコイズ

ARIZONA FREEDOM 12mmプレーンブレス

#インディアン

喜平 ブレスレット ハート クロス シルバー925 19cm

#ジュエリー

VERSACE チェーンリング 23号

#リング

NiKo様専用フランス スターリング シルバー リング ヴィンテージ セット

#シルバー

ヴィンテージ カレッジリング スクールリング 指輪 ブルー シルバー 20号前後

#メンズ

ロンワンズ レナードカムホートラブバイトリング 8号

#バングル

SN 様 専用ページ

#レア

【極美品】TIFFANY ティファニー PT950 ノーツ リング 15号

#アメリカ

GUCCI グッチ 指輪 リング アラベスク GG ベルト モチーフ シルバー

#アメカジ

marijuana【指輪】【男女兼用】【US11号】【JP22.5号】匿名配送

#インディアンジュエリー

箱付き 美品 Vintage GUCCI SV925 リング 指輪 古着

#ホース

★BOUCHERON★ キャトル ブラック スモール ダイヤモンドリング

#lightning

まあぼう様 専用

#ライトニング

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

