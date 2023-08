【当店一番人気】 モンクーレル MONCLER ジャケット FUZIWARA HIROSHI ジャンパー/ブルゾン

ご覧頂きありがとうございます!!

【新品タグ付き】TORRAZZO DONNA サテンブルゾン



◯商品について

【サイズ】

【着丈】80cm

【身幅】68cm

【裄丈】93cm

素人採寸となりますので、多少の誤差がございますがご了承ください。

【カラー】

デザイナー

【状態】S

【N】新品未使用

【S】ほぼ新品。美USEDの商品。

【A】使用感が少なく、状態の良いUSED

【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない。

【C】使用感があり、多少のダメージがある商品

【D】使用感があり、大きなダメージがある商品

ー詳細ー

特になし

⚠︎古着の為 クオリティを求める方は購入をお控え下さい、

また画像では確認し辛いシミや汚れ、たたみシワ等もございます

検品等はしておりますがご留意いただけますよう願います。

メンズ、レディースを問わず、ナイキやアディダス、チャンピオン等のスポーツ系など

の幅広いジャンルのアパレルを出品しております。

#古着屋RC#スウェット#パーカー#メンズ#ナイキ#ポロ#トップス#ジャケット#カーディガン

#ナイキ#アディダス#ヴィンテージ#スウェット

管理番号【RC-4】

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド モンクレール 商品の状態 未使用に近い

ご覧頂きありがとうございます!! ◯商品について 【サイズ】【着丈】80cm【身幅】68cm【裄丈】93cm素人採寸となりますので、多少の誤差がございますがご了承ください。【カラー】デザイナー【状態】S【N】新品未使用 【S】ほぼ新品。美USEDの商品。 【A】使用感が少なく、状態の良いUSED 【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない。 【C】使用感があり、多少のダメージがある商品 【D】使用感があり、大きなダメージがある商品 ー詳細ー特になし⚠︎古着の為 クオリティを求める方は購入をお控え下さい、また画像では確認し辛いシミや汚れ、たたみシワ等もございます 検品等はしておりますがご留意いただけますよう願います。 メンズ、レディースを問わず、ナイキやアディダス、チャンピオン等のスポーツ系などの幅広いジャンルのアパレルを出品しております。 #古着屋RC#スウェット#パーカー#メンズ#ナイキ#ポロ#トップス#ジャケット#カーディガン#ナイキ#アディダス#ヴィンテージ#スウェット管理番号【RC-4】

