定番の冬ギフト Pt900　天然ダイヤモンドリング　D0.50ct　サイズ11.5号　8.0g リング

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【即購入OK・値下げ不可】K18リング☆京セラ☆デザイナーズ☆15号



ミキモト MIKIMOTO 指輪 リング K18 リボン×ベビーパール 10号

ジュエリーショップレインボーと申します✨

GUCCI フラワーリング 15号



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k18天然石ダイヤモンドルビーリング



HERMES シェーヌダンクルPM リング

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518 黒蝶真珠バロックプラチナリング



【新品未使用】k10 ホワイトゴールド リング



k18 琥珀リング

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プエルタデルソル K18 リング ブラックダイヤ



シャンパンゴールド・エルメス・スカーフリング

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【タサキ】TASAKI シルバー リング 指輪 13号 箱付き シンプル



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新品仕上 8号 ティファニー SV925 アトラスリング 極美品



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4℃ リング ７号ダイヤ付き 定価34000円



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Cloche 10金 イエローゴールド オパール 他 ピンキーリング

【タイトル】Pt900 天然ダイヤモンドリング D0.50ct サイズ11.5号 8.0g

ESTELLE K10イエローゴールド あこや真珠 ムーン リング 9号



【高級】天然 アクアマリン ペンダントトップ s925

【素材】 Pt900 プラチナ

SALE新品プラチナダイヤリングD:0.16ct



HERMESリング シェーヌダンクルGM

【石名・ct数】天然ダイヤモンド D0.50ct

k18YG 4℃ 2連リング アクアマリン



K18 メレダイヤ ルビーリング

【サイズ】11.5号

未使用‼️プラチナ ダイヤモンドリング 鑑定書付き！0.307カラット



華子様専用！！

【重量】8.0g

TIFFANY&Co. エメラルド SV925 リング 10号 ペレッティ



FENDI フェンディリング 11号 カラーストーン

【リング幅・上部厚み】幅11.9×厚み5.3mm

Cartier カルティエ 3連 トリニティリング



18金 K18 ハート ダイヤモンド 透かし クラウン デザインリング

【コメント】Pt900のダイヤモンドリングが入荷しました。

まあこ様専用 カルティエ ★ 2Cトリニティリング 52 ★ 超美品

ダイヤモンドは無色系で照りのあるダイヤモンドを使用。

マーキス ダイヤモンド リング

アシンメトリーのデザインが特徴です。

サファイア2.47ct D0.20ct pt900 ダイヤモンドリング

総重量8.0ｇとプラチナをたっぷり使用しており、作りもしっかりしています。

CHANEL ロゴリング

是非この機会にお買い求めください。

PT 0.419 FANCY YELLOW SI-2 ペアシェイプ リング



ジュエッテ jouete K10YG ピンキーリング コンビカラー 5号

※商品は紙製のリングケースに入れて発送致します。

HERMES 正規 リングクロワゼット シェーヌダンクル 51サイズ



ウエストウッドウッドナックルダスターリング



K18ダイヤモンドリング9.5号

◆商品の状態 『 A 』ランク

ティファニー 925 1837 リング 6号[g28-25］

SS・・・未使用

festaria ピンクゴールド 11号

S ・・・新品仕上げ済み

K10PG リング 4℃ 証明書あり

A ・・・目立ったキズなし

天然 非加熱パパラチアサファイア ダイヤ リング1.03ct k18 f

B ・・・やや傷あり

【美品/廃番】TIFFANY★シルバーリング/セビアナ/エルサ・ペレッティ

C ・・・傷あり

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【Xudong Li様 専用】支那金☆＄千足995刻印 フリーリング



KAORUセリア3連リング(ピンクゴールド・シルバー・真鍮)



K18ダイヤモンドリング(11号)

■ストア営業日

新品未使用 エルメス アンシェネリング GM サイズ48

月曜日～土曜日（日祝休業）

【世界三大希少石★至高のハーフエタニティ!!!】パライバトルマリン リング



メデルジュエリー K10 ピンキーリング 1号

■返品について

luijewelry lui jewelry ring ルイジュエリー リング

「商品の不良」や「説明との相違」があった場合のみ返品をお受けいたします。

モアサナイト ダイヤ リング K18WG

受け取り評価をする前にご連絡お願いします。

K18Pt900 天然ダイヤモンドリング D0.04ct サイズ14号 4.6g



MEIDEN paso シルバー リング 3点



ハート型タンザナイトリング（鑑定メモ付き、刻印あり）

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スタージュエリー 11号 リング

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天然 エメラルド ダイヤ リング1.22ct k18 ¥

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★新品仕上げ★ソーティング★ピンクサファイア✨０．８６３ ct ✨＆ダイヤリング

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Pt850&K18 ガーネットとダイヤモンドのデザインリング6g

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Q-pot メレンゲ リング K10PG ダイヤモンド 9号

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商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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