⭐️フォロー割引始めました!⭐️

ご購入前にコメント欄にてフォローしたことをお伝えて頂きますようよろしくお願い致します。

※こちらの商品をご覧いただきありがとうございます!商品はUSED品、または保管品となっておりますので神経質な方はご遠慮下さいます様よろしくお願い致します。

■サイズ

Lサイズ

着丈:約74cm

身幅:約52cm

肩幅:約43cm

袖丈:約70cm

■ブランド

Hysteric glamour (ヒステリックグラマー)

■状態

USED品になります。

若干使用感はありますがまだまだ着用可能な商品となっております。

神経質な方はご購入をお控えください。

■カラー

イエロー

■素材

コットン 80%

アクリル 20%

他の古着も出品しておりますので是非ご覧ください!

#古着

#古着男子

#古着女子

#古着屋あざーる

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヒステリックグラマー 商品の状態 やや傷や汚れあり

