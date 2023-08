赤と緑のステッチが入った商品です。

マーティン・フェイジー フォー ニードルス のクイックリリースベルトです。

ファイヤーマンがホースを固定するベルトを素早く外すためにデザインされたバックルをアレンジした、ユニークなデザインが特報のアイテム。

レザーは上品な光沢があり、使い込むほどに、しなやかになっていきます。

幅3cmのプレーンタイプ

■ アイテム詳細

素材 : 牛革

サイズ(約) :幅3cm - 32/80

原産国 : イギリス

■ ブランド

Martin F. for Needles (マーティン ・フェイジー フォー ニードルス)

クイックリリースベルトを最初に世に出した

イギリスの革職人ティム・ハーディーが引退し、

生産中止となっていたものを

直系の弟子だったマーティン・フェイジーに

ネペンテスが生産を依頼して「Martin F. for Needles 」として受け継ぎ、復刻しました。

定価20900円

検索用

EG

Engineered Garments

エンジニアードガーメンツ

エンジニアドガーメンツ

Nepenthes

ネペンテス

Needles

ニードルズ

South 2 West 8

サウスツーウエストエイト

カラー···ブラウン

素材···本革

商品の情報 ブランド ニードルス 商品の状態 やや傷や汚れあり

