買取り実績 クレア カステルバジャック ?手付きショルダー ブラック 068131 ショルダーバッグ

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ブランド名：CASTELBAJAC / カステルバジャック

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商品名：クレア ?手付きショルダー

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商品コード：068131

最終値下げ！【美品】BALLY レザーショルダーバッグ 牛革

サイズ：横23cm×高さ18cm×マチ6cm

新品未使用DIOR HOMME ディオールオム ローラー メッセンジャーバッグ

色：ブラック

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LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトン ダミエグラフィット ダニエル

品物の状態■正規ライセンス品■新品■

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カステルバジャック ミック ショルダーバッグ 039131 ネイビー

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商品についてご不明なことがございましたら、お問い合わせ下さい。

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米津玄師 魔女狩りウエストポーチ＆こうもりのカラビナ



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商品の情報 ブランド カステルバジャック 商品の状態 新品、未使用

こちらから私の出品しているカステルバジャックの商品が確認できます ↓ ↓ ↓#いぬのカステルバジャック出品ブランド名：CASTELBAJAC / カステルバジャック商品名：クレア ?手付きショルダー商品コード：068131サイズ：横23cm×高さ18cm×マチ6cm色：ブラック品物の状態■正規ライセンス品■新品■素材：ナイロン仕様：【外側】オープンポケットx1【内側】ファスナーポイントx1オープンポケットx2商品についてご不明なことがございましたら、お問い合わせ下さい。#カステルバジャック#CASTELBAJAC#バッグ#ショルダーバッグ#トートバッグ#リュックサック#メンズファッション#レディースファッション#レザー#キャンバス#コラボレーション#デザインバッグ#ビジネスバッグ#トラベルバッグ#スーツケース#ウエストバッグ#ボストンバッグ#クラッチバッグ#カジュアルバッグ#フェスバッグ#小物入れ#オーガナイザー#ポーチ#財布#キーホルダー

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