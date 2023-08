商品をご覧頂きましてありがとうございます(^O^)

《ブランド》

BURBERRY BLACKLABEL

バーバリー ブラックレーベル

《サイズ》

42R・XL

【ジャケット】

肩幅 44cm

身幅 52cm

着丈 78cm

袖丈 59cm

《素材》

表地 羊毛 100%

裏地 胴 キュプラ・ポリエステル

袖 キュプラ

【ベスト】

肩幅 35cm

身幅 48cm

着丈 60cm

《素材》

表地 前身 羊毛 100%

後身 キュプラ 55% ポリエステル 45%

裏地 キュプラ・ポリエステル

【パンツ】平置き寸法

ウエスト 42cm

股上 27cm

股下 76cm

わたり幅 33cm

裾幅 21.5cm

《素材》

表地 羊毛 100%

裏地 ポリエステル

素人採寸になりますので、多少の誤差はご了 承下さい。

《カラー》

チャコールグレー

《状態》

染み、汚れ等無く状態はとても綺麗で美品になります。

《特徴》

チャコールグレーにブルー系のストライプの入ったデザインになります。パンツの裾はダブルになったとてもお洒落な1着です!

生地には上質な羊毛を贅沢に使い見た目にも高級感が漂い、裏地にはキュプラを使用することでとても肌触りが良く着心地に差をつけます。

タバコ/喫煙者はいません

ペット/飼っていません

☆【フォロー割引‼️】

購入前にコメント欄から「フォロー割希望!」とお伝え頂ければ購入金額から1点につき200円づつお値引きさせて頂きます。

(システム上300円未満にはお値引きすることは出来ません)

☆【2点以上の購入で割引‼️】

同時に2点以上ご購入頂いた方には、購入金額の合計から1200円引き3点で1500円引きさせて頂きます。購入前にコメント欄から「○点購入希望!」とお伝え下さい。(2000円以上の商品に限ります)

商談中やコメント欄でのやり取りをしている最中でも、先にご購入者様が居た際には先に購入された方を優先させて頂きます。

ご縁があった方と気持ちの良いお取引が出来るように心掛けております。

最後までご覧頂きありがとうございました(^O^)

是非、他の商品もご覧になっていって下さい❗

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド バーバリーブラックレーベル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド バーバリーブラックレーベル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

