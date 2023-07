公式 NIKON 1 J5 デジタルカメラ

数回使用ありです。

Canon EOS KISS X7 SIGMA 単焦点30mmf1.4 DC

傷などは無く、細心の注意で扱ったため、美品と言えると思います。

ですが、気になる方はご注意ください。

以下自動テンプレートですので、その他ご質問はコメント欄まで。

Nikon NIKON 1 J5 BLACK

WiFi: WiFi内蔵

color: BLACK

センサーサイズ: 13.2 X 8.8 mm

センサーサイズ(新): 1型

タッチパネル有

バッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池

フォーサーズ種類: フォーサーズ以外

メモリカード対応種類: microSDXC

モニタ有

レンズ交換有無: レンズ交換対応有

動画圧縮方式: MPEG4

動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上

動画記録画素数: 4K

可動式液晶モニター: チルト可動式液晶モニター

手ぶれ補正機能有無・種類: 電子式

撮像素子種類: CMOS

総画素数クラス別3: 601万画素以上

静止画有効画素数・クラス別: 1551万画素以上

顔認識種類: 顔認識機能

#ニコン

#Nikon

カメラ種類···ミラーレス一眼

付属品···ケース、充電器、バッテリー、説明書

特徴···Wi-Fi対応、顔認識機能、タッチパネル

商品の情報 ブランド ニコン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

