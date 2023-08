◼️STUSSY◼️オールドステューシー◼️

◼️80sビンテージTシャツ◼️

◼️初期タグ8ボール◼️

ステューシーの80年代初期タグのビンテージ・オールドステューシーのTシャツです

80年代のオリジナルの8ボールロゴのTシャツです

ボディ横にもステューシーの黒ダクが付いています

ラグランタイプのスウェット風のスタイルのTシャツになります

肩の汚れ、首周りの穴のダメージがあります.

写真で確認できます。

古着に、慣れた方には肩の薄汚れは問題ないかと思いますが首周りの穴のダメージ、ロゴのダメージ、ダメージ系が好きな方、気にならない方のみでお願いします。

いかなる理由があっても返品などは出来ませんのでご了承の上の購入よろしくお願いします。

◼️サイズ表示XL

◼️必ず実寸重視でお願いします

◼️身幅65

◼️着丈70㎝

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ステューシー 商品の状態 傷や汚れあり

