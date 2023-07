ご覧頂きありがとうございます。

Supreme®/Yohji Yamamoto® TEKKEN™

Puffer Parka

Supreme原宿にて購入しました。

鉄拳のタイトルロゴをサンプリングしたSUPREME Yohji Yamamoto 最高のコラボロゴが背中に配置されたパファーパーカーです。中綿はダウン90%、ウェザー10%で、これからの秋冬シーズンに暖かく着て頂けます。ゆったりとしたシルエットが特徴的で、ヒップホップストリートスタイルが好きな方に超オススメです。

サイズ : S (着丈94、身幅70、袖丈62、肩幅55cm)

ゆったりめのサイズ感です。

カラー : Black

状態 : 新品、未使用

定価 : 79,200円

Supremeボックスロゴステッカー1枚付き

宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド シュプリーム 商品の状態 新品、未使用

