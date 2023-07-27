割引価格 K3 Keychron Version2 メカニカルキーボード /JIS/赤軸/ PC周辺機器

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【国内正規品】Keychron K3 Version2 コンパクトスリム75%レイアウト ワイヤレス・メカニカルキーボード/JISレイアウト/RGBライト/87キー/ロープロファイルGateron G Proメカニカルスイッチ/有線無線対応/Mac Windows対応
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