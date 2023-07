超格安価格 刺繍ブローチ　モコ花　カーキ　ハンドメイド ファッション雑貨

ご覧いただきありがとうございます⭐

リバティ ハンドメイド がま口キーホルダー525



お花を描いた刺繍ブローチです。

色 カーキ

もこもことした花を描き、ゴールドの刺繍糸で葉っぱを描き、ビーズをつけました。

生地色はコットンクロスのキナリを使用しています。

くるみボタンを用いて、裏にはフェルトを貼っています。

洋服やかばん等につけていただくと可愛いと思います(*^^*)手作りの風合いが好きな方、よろしくお願い致します(^^)

大きさ/38㎜

素材

/コットンクロス、刺繍糸(コスモ、DMC使用)、ビーズ、くるみボタン、キルト芯、フェルト、ブローチピン(日本製)

普通郵便にて発送させて頂いています。メルカリ便ご希望の方はプラス50円にて対応いたします(^^)

複数割引

2つ購入で100円引き⭐

※ハンドメイド作品の為、一つ一つ丁寧にお作りはしていますが、既製品のような完璧さはございません。素人のハンドメイドにご理解の上ご購入お願い致します。

※強い力、衝撃などを避けてお取り扱い下さい(>_<)

※色合い等、近いかたちで撮影していますが、撮影環境で違いが出ることがあります。

刺繍

手刺繍

ブローチ

ビーズ刺繍

ビーズ

くるみボタン

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

