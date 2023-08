松任谷由実の限定の1979から89年までの作品である物をレコードジャケットタイプに変更し1999年1月27日(平成11年)に発売された物です。

レアな物です。

『紅雀』78/3/5、『流線形'80』78/11/5、『OLIVE』79/11.5、『悲しいほどお天気』79/12/1、『時のないホテル』80/6/21、『SURF&SNOW』80/12/1、『水の中のARIAへ』81/5/21、『昨晩お会いしましょう』81/11/1、『PEALPIERCE』82/6/21、『REiN CARNATION』82/2/21、『VOYAGER』83/12/1、『NO SIDE』84/11/30、『DA・DI・DA』85/11/30、『ALARm'alamode』86/11/29、『ダイアモンドダストが消えぬまに』87/12/5、『Delight Slight Light Kiss』88/11/26、『Love WARS』89/11/25

数々のyumingの名曲が盛り込まれてます。

『九月には帰らない』『ロッヂで待つクリスマス』『埠頭を渡る風』『緑の街に舞い降りて』『恋人が、サンタクロース』『スラバヤ通りの妹へ』『ノーザイド』『ツバメのように』『セシルの週末』『彼から手をひいて』等々沢山詰まってます。

最近発売されたユーミン50周年記念アルバムとはまた違った形でのLPレコード盤と同じ縮小ジャケットが魅力的です。リマスター音源では無いために当時の音源そのものですので、昨年発売された50周年記念盤に収録されてる同一の曲と比べるとデジタルサウンドですが多少の温かみがあります。

紙ジャケを懐かしく思いながら、休日や、自分の空いた時間にユーミン聴くのもGOOD!是非ご検討下さい。よろしくお願い申し上げます。心ばしかのお値下げ可能です。

