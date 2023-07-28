日本最級 【BluRayレコーダー2TB】おうちクラウドディーガ DMR-BX2050 ブルーレイレコーダー

＊確か今年1月頃にこちらで40,000円くらいで購入しました。

とよまき様。

DIGA DMR-BX2050

AQUOS SHARP ブルーレイディスクレコーダー



値下げ MITSUBISHI REAL ブルーレイ BZ DVR-BZ130

2018年5月 発売

SONY 動作品 BDZ-ZT1000 マルチリモコン付き

現在Amazon65,800円（新品）

SONY BDZ-ZW1500 ブルーレイレコーダー

楽天 74,800円（新品）

録画容量1TB‼️2番組録画 SHARP AQUOS BD-W1200



美品 maxell 1TB HDD内蔵iVDRスロット搭載 BIV-R1021

＊持ち出し機能やVODに憧れたのですが、時間なく

・動作OK★東芝レグザ HDDレコーダー D-M470・6chタイムシフト

出品します。

AQUOSブルーレイレコーダー 3TB 2B-C30CW1



【BluRayレコーダー2TB】おうちクラウドディーガ DMR-BX2050

HDD大容量2TB ブルーレイレコーダー

パナソニック ブルーレイレコーダー DIGA DMR-BXT3000

6番組最大16日同時録画(タイムシフト)

MRO-RS8 日立 ヘルシーシェフ

不具合無し 完動品です

Panasonic ブルーレイ DIGA DMR-BWT650-S

HDD番組消去&設定初期化のうえ引き渡し。

SONY BDZ-FBT2100 ブルーレイ／DVDレコーダー

プチプチ&適当な段ボール箱に梱包し配送します

SHARP AQUOSブルーレイBD-S570 HDDは1TB増量

写真の物が全てです(説明書や専用箱はありません)

4TB増量♪ 3番組同時録画 新品静音HDD DIGA DMR-BZT600

説明書はネットからダウンロードしてください

SHARP AQUOS ブルーレイレコーダー BD-HDW65 500GB

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SHARP AQUOS BD-NW520 HDDは新品2TB増量交換第6弾

Panasonic ブルーレイ DIGA DMR-BX2050

琉一様専用 SONY BDZ-ZT2000 2TB ブルーレイレコーダー ソニー



パナソニック Panasonic ブルーレイ DIGA DMR-BRW510

「おうちクラウドディーガ」全自動モデル

Panasonic ブルーレイ DIGA DMR-BRX4000

・録画番組も写真・動画・音楽も、スマートフォンで楽しめる。

シャープ ビデオ一体型ブルーレイディスクレコーダー BD-HDV22

・離れて暮らす家族に「おうちクラウドディーガ」があれば、大切な写真、動画を送れる。

SONY BDZ-AX1000 ブルーレイレコーダー



《大容量2TB仕様☆2番組同時録画》東芝 ブルーレイレコーダー DBR-W507

3D: 3D対応有

Panasonic ブルーレイ DIGA DMR-BW950-K

4K/UHD PLAYBACK

(^^♪ 神機 DVR-BZ230 HDD：2TB容量アップ

4K/UHD UPSCALE

TOSHIBA REGZA ブルーレイレコーダー DBR-Z420 2TB交換済

Ad−DVD種類: Blu−ray

パナソニック ブルーレイディスクレコーダー

Ad−DVD記録面方式: 片面4層記録

ソニー ブルーレイレコーダー 1TB 2チューナー BDZ-FW1000

BDXL対応有

東芝 レグザブルーレイ DBR-T101

BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナ

SONY ブルーレイ/DVDレコーダー BDZ-ZW1700

DLNA対応有

とよまき様。

DSD: DSD対応有

AQUOS SHARP ブルーレイディスクレコーダー

DVD記録面方式: 片面2層記録

値下げ MITSUBISHI REAL ブルーレイ BZ DVR-BZ130

FLAC: FLAC対応有

SONY 動作品 BDZ-ZT1000 マルチリモコン付き

HDD記憶容量・(新)クラス別: 2000G以上

SONY BDZ-ZW1500 ブルーレイレコーダー

HDMI端子数(新): 1

録画容量1TB‼️2番組録画 SHARP AQUOS BD-W1200

SeeQVault対応: 対応有

美品 maxell 1TB HDD内蔵iVDRスロット搭載 BIV-R1021

WiFi: WiFi内蔵

・動作OK★東芝レグザ HDDレコーダー D-M470・6chタイムシフト

color: BLACK

AQUOSブルーレイレコーダー 3TB 2B-C30CW1

アクトビラ対応種類: アクトビラビデオ・フル対応

【BluRayレコーダー2TB】おうちクラウドディーガ DMR-BX2050

イーサネット端子有

パナソニック ブルーレイレコーダー DIGA DMR-BXT3000

スーパーオーディオCD対応: スタンダードCD

MRO-RS8 日立 ヘルシーシェフ

同時録画チューナ: デジタル/デジタル

Panasonic ブルーレイ DIGA DMR-BWT650-S

圧縮音楽再生機能有無種類: MP3

SONY BDZ-FBT2100 ブルーレイ／DVDレコーダー

地上波デジタルチューナ有無数: 地上D4チューナ以上

SHARP AQUOSブルーレイBD-S570 HDDは1TB増量

外付けHDD対応有

4TB増量♪ 3番組同時録画 新品静音HDD DIGA DMR-BZT600

媒体種類: HDD

SHARP AQUOS ブルーレイレコーダー BD-HDW65 500GB

録/再タイプ: 録再両用タイプ

SHARP AQUOS BD-NW520 HDDは新品2TB増量交換第6弾

電子番組表(EPG)有無種類: G−GUIDE

琉一様専用 SONY BDZ-ZT2000 2TB ブルーレイレコーダー ソニー

電源タイプ: ACタイプ

パナソニック Panasonic ブルーレイ DIGA DMR-BRW510



Panasonic ブルーレイ DIGA DMR-BRX4000

#パナソニック

シャープ ビデオ一体型ブルーレイディスクレコーダー BD-HDV22

#Panasonic

SONY BDZ-AX1000 ブルーレイレコーダー



《大容量2TB仕様☆2番組同時録画》東芝 ブルーレイレコーダー DBR-W507

BS4K···非対応

Panasonic ブルーレイ DIGA DMR-BW950-K

HDD容量···2TB

(^^♪ 神機 DVR-BZ230 HDD：2TB容量アップ

UltraHDBlu-ray···再生可能

TOSHIBA REGZA ブルーレイレコーダー DBR-Z420 2TB交換済

HDD容量···2TB

パナソニック ブルーレイディスクレコーダー

同時録画可能番組数···3番組

ソニー ブルーレイレコーダー 1TB 2チューナー BDZ-FW1000

BS4K···非対応

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

＊確か今年1月頃にこちらで40,000円くらいで購入しました。DIGA DMR-BX20502018年5月 発売現在Amazon65,800円（新品）楽天 74,800円（新品）＊持ち出し機能やVODに憧れたのですが、時間なく出品します。HDD大容量2TB ブルーレイレコーダー6番組最大16日同時録画(タイムシフト)不具合無し 完動品ですHDD番組消去&設定初期化のうえ引き渡し。プチプチ&適当な段ボール箱に梱包し配送します写真の物が全てです(説明書や専用箱はありません)説明書はネットからダウンロードしてください---------------Panasonic ブルーレイ DIGA DMR-BX2050「おうちクラウドディーガ」全自動モデル・録画番組も写真・動画・音楽も、スマートフォンで楽しめる。・離れて暮らす家族に「おうちクラウドディーガ」があれば、大切な写真、動画を送れる。3D: 3D対応有4K/UHD PLAYBACK4K/UHD UPSCALEAd−DVD種類: Blu−rayAd−DVD記録面方式: 片面4層記録BDXL対応有BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナDLNA対応有DSD: DSD対応有DVD記録面方式: 片面2層記録FLAC: FLAC対応有HDD記憶容量・(新)クラス別: 2000G以上HDMI端子数(新): 1SeeQVault対応: 対応有WiFi: WiFi内蔵color: BLACKアクトビラ対応種類: アクトビラビデオ・フル対応イーサネット端子有スーパーオーディオCD対応: スタンダードCD同時録画チューナ: デジタル/デジタル圧縮音楽再生機能有無種類: MP3地上波デジタルチューナ有無数: 地上D4チューナ以上外付けHDD対応有媒体種類: HDD録/再タイプ: 録再両用タイプ電子番組表(EPG)有無種類: G−GUIDE電源タイプ: ACタイプ#パナソニック#PanasonicBS4K···非対応HDD容量···2TBUltraHDBlu-ray···再生可能HDD容量···2TB同時録画可能番組数···3番組BS4K···非対応

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

東芝 レグザブルーレイ DBR-T101SONY ブルーレイ/DVDレコーダー BDZ-ZW1700