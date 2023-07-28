日本最級 【BluRayレコーダー2TB】おうちクラウドディーガ DMR-BX2050 ブルーレイレコーダー

＊確か今年1月頃にこちらで40,000円くらいで購入しました。
とよまき様。
DIGA DMR-BX2050
AQUOS SHARP ブルーレイディスクレコーダー
値下げ MITSUBISHI REAL ブルーレイ BZ DVR-BZ130
2018年5月 発売
SONY 動作品 BDZ-ZT1000 マルチリモコン付き
現在Amazon65,800円（新品）
SONY BDZ-ZW1500 ブルーレイレコーダー
楽天 74,800円（新品）
録画容量1TB‼️2番組録画 SHARP AQUOS BD-W1200
美品 maxell 1TB HDD内蔵iVDRスロット搭載 BIV-R1021
＊持ち出し機能やVODに憧れたのですが、時間なく
・動作OK★東芝レグザ HDDレコーダー D-M470・6chタイムシフト
出品します。
AQUOSブルーレイレコーダー 3TB 2B-C30CW1
【BluRayレコーダー2TB】おうちクラウドディーガ DMR-BX2050
HDD大容量2TB ブルーレイレコーダー
パナソニック ブルーレイレコーダー DIGA DMR-BXT3000
6番組最大16日同時録画(タイムシフト)
MRO-RS8 日立 ヘルシーシェフ
不具合無し 完動品です
Panasonic ブルーレイ DIGA DMR-BWT650-S
HDD番組消去&設定初期化のうえ引き渡し。
SONY BDZ-FBT2100 ブルーレイ／DVDレコーダー
プチプチ&適当な段ボール箱に梱包し配送します
SHARP AQUOSブルーレイBD-S570 HDDは1TB増量
写真の物が全てです(説明書や専用箱はありません)
4TB増量♪ 3番組同時録画 新品静音HDD DIGA DMR-BZT600
説明書はネットからダウンロードしてください
SHARP AQUOS ブルーレイレコーダー BD-HDW65 500GB
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SHARP AQUOS BD-NW520 HDDは新品2TB増量交換第6弾
Panasonic ブルーレイ DIGA DMR-BX2050
琉一様専用 SONY BDZ-ZT2000 2TB ブルーレイレコーダー ソニー
パナソニック Panasonic ブルーレイ DIGA DMR-BRW510
「おうちクラウドディーガ」全自動モデル
Panasonic ブルーレイ DIGA DMR-BRX4000
・録画番組も写真・動画・音楽も、スマートフォンで楽しめる。
シャープ ビデオ一体型ブルーレイディスクレコーダー BD-HDV22
・離れて暮らす家族に「おうちクラウドディーガ」があれば、大切な写真、動画を送れる。
SONY BDZ-AX1000 ブルーレイレコーダー
《大容量2TB仕様☆2番組同時録画》東芝 ブルーレイレコーダー DBR-W507
3D: 3D対応有
Panasonic ブルーレイ DIGA DMR-BW950-K
4K/UHD PLAYBACK
(^^♪ 神機 DVR-BZ230 HDD：2TB容量アップ
4K/UHD UPSCALE
TOSHIBA REGZA ブルーレイレコーダー DBR-Z420 2TB交換済
Ad−DVD種類: Blu−ray
パナソニック ブルーレイディスクレコーダー
Ad−DVD記録面方式: 片面4層記録
ソニー ブルーレイレコーダー 1TB 2チューナー BDZ-FW1000
BDXL対応有
東芝 レグザブルーレイ DBR-T101
BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナ
SONY ブルーレイ/DVDレコーダー BDZ-ZW1700
DLNA対応有
とよまき様。
DSD: DSD対応有
AQUOS SHARP ブルーレイディスクレコーダー
DVD記録面方式: 片面2層記録
値下げ MITSUBISHI REAL ブルーレイ BZ DVR-BZ130
FLAC: FLAC対応有
SONY 動作品 BDZ-ZT1000 マルチリモコン付き
HDD記憶容量・(新)クラス別: 2000G以上
SONY BDZ-ZW1500 ブルーレイレコーダー
HDMI端子数(新): 1
録画容量1TB‼️2番組録画 SHARP AQUOS BD-W1200
SeeQVault対応: 対応有
美品 maxell 1TB HDD内蔵iVDRスロット搭載 BIV-R1021
WiFi: WiFi内蔵
・動作OK★東芝レグザ HDDレコーダー D-M470・6chタイムシフト
color: BLACK
AQUOSブルーレイレコーダー 3TB 2B-C30CW1
アクトビラ対応種類: アクトビラビデオ・フル対応
【BluRayレコーダー2TB】おうちクラウドディーガ DMR-BX2050
イーサネット端子有
パナソニック ブルーレイレコーダー DIGA DMR-BXT3000
スーパーオーディオCD対応: スタンダードCD
MRO-RS8 日立 ヘルシーシェフ
同時録画チューナ: デジタル/デジタル
Panasonic ブルーレイ DIGA DMR-BWT650-S
圧縮音楽再生機能有無種類: MP3
SONY BDZ-FBT2100 ブルーレイ／DVDレコーダー
地上波デジタルチューナ有無数: 地上D4チューナ以上
SHARP AQUOSブルーレイBD-S570 HDDは1TB増量
外付けHDD対応有
4TB増量♪ 3番組同時録画 新品静音HDD DIGA DMR-BZT600
媒体種類: HDD
SHARP AQUOS ブルーレイレコーダー BD-HDW65 500GB
録/再タイプ: 録再両用タイプ
SHARP AQUOS BD-NW520 HDDは新品2TB増量交換第6弾
電子番組表(EPG)有無種類: G−GUIDE
琉一様専用 SONY BDZ-ZT2000 2TB ブルーレイレコーダー ソニー
電源タイプ: ACタイプ
パナソニック Panasonic ブルーレイ DIGA DMR-BRW510
Panasonic ブルーレイ DIGA DMR-BRX4000
#パナソニック
シャープ ビデオ一体型ブルーレイディスクレコーダー BD-HDV22
#Panasonic
SONY BDZ-AX1000 ブルーレイレコーダー
《大容量2TB仕様☆2番組同時録画》東芝 ブルーレイレコーダー DBR-W507
BS4K···非対応
Panasonic ブルーレイ DIGA DMR-BW950-K
HDD容量···2TB
(^^♪ 神機 DVR-BZ230 HDD：2TB容量アップ
UltraHDBlu-ray···再生可能
TOSHIBA REGZA ブルーレイレコーダー DBR-Z420 2TB交換済
HDD容量···2TB
パナソニック ブルーレイディスクレコーダー
同時録画可能番組数···3番組
ソニー ブルーレイレコーダー 1TB 2チューナー BDZ-FW1000
BS4K···非対応
東芝 レグザブルーレイ DBR-T101
商品の情報
|ブランド
|パナソニック
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
SONY ブルーレイ/DVDレコーダー BDZ-ZW1700
＊確か今年1月頃にこちらで40,000円くらいで購入しました。DIGA DMR-BX20502018年5月 発売現在Amazon65,800円（新品）楽天 74,800円（新品）＊持ち出し機能やVODに憧れたのですが、時間なく出品します。HDD大容量2TB ブルーレイレコーダー6番組最大16日同時録画(タイムシフト)不具合無し 完動品ですHDD番組消去&設定初期化のうえ引き渡し。プチプチ&適当な段ボール箱に梱包し配送します写真の物が全てです(説明書や専用箱はありません)説明書はネットからダウンロードしてください---------------Panasonic ブルーレイ DIGA DMR-BX2050「おうちクラウドディーガ」全自動モデル・録画番組も写真・動画・音楽も、スマートフォンで楽しめる。・離れて暮らす家族に「おうちクラウドディーガ」があれば、大切な写真、動画を送れる。3D: 3D対応有4K/UHD PLAYBACK4K/UHD UPSCALEAd−DVD種類: Blu−rayAd−DVD記録面方式: 片面4層記録BDXL対応有BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナDLNA対応有DSD: DSD対応有DVD記録面方式: 片面2層記録FLAC: FLAC対応有HDD記憶容量・(新)クラス別: 2000G以上HDMI端子数(新): 1SeeQVault対応: 対応有WiFi: WiFi内蔵color: BLACKアクトビラ対応種類: アクトビラビデオ・フル対応イーサネット端子有スーパーオーディオCD対応: スタンダードCD同時録画チューナ: デジタル/デジタル圧縮音楽再生機能有無種類: MP3地上波デジタルチューナ有無数: 地上D4チューナ以上外付けHDD対応有媒体種類: HDD録/再タイプ: 録再両用タイプ電子番組表(EPG)有無種類: G−GUIDE電源タイプ: ACタイプ#パナソニック#PanasonicBS4K···非対応HDD容量···2TBUltraHDBlu-ray···再生可能HDD容量···2TB同時録画可能番組数···3番組BS4K···非対応
商品の情報
|ブランド
|パナソニック
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし