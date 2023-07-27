期間限定特別価格 【BluRayレコーダー2TB】おうちクラウドディーガ DMR-BX2050 ブルーレイレコーダー

＊確か今年1月頃にこちらで40,000円くらいで購入しました。
SONY 動作品 BDZ-ZT1000 マルチリモコン付き
DIGA DMR-BX2050
SONY BDZ-ZW1500 ブルーレイレコーダー
録画容量1TB‼️2番組録画 SHARP AQUOS BD-W1200
2018年5月 発売
美品 maxell 1TB HDD内蔵iVDRスロット搭載 BIV-R1021
現在Amazon65,800円（新品）
・動作OK★東芝レグザ HDDレコーダー D-M470・6chタイムシフト
楽天 74,800円（新品）
AQUOSブルーレイレコーダー 3TB 2B-C30CW1
【BluRayレコーダー2TB】おうちクラウドディーガ DMR-BX2050
＊持ち出し機能やVODに憧れたのですが、時間なく
パナソニック ブルーレイレコーダー DIGA DMR-BXT3000
出品します。
MRO-RS8 日立 ヘルシーシェフ
Panasonic ブルーレイ DIGA DMR-BWT650-S
HDD大容量2TB ブルーレイレコーダー
SONY BDZ-FBT2100 ブルーレイ／DVDレコーダー
6番組最大16日同時録画(タイムシフト)
SHARP AQUOSブルーレイBD-S570 HDDは1TB増量
不具合無し 完動品です
4TB増量♪ 3番組同時録画 新品静音HDD DIGA DMR-BZT600
HDD番組消去&設定初期化のうえ引き渡し。
SHARP AQUOS ブルーレイレコーダー BD-HDW65 500GB
プチプチ&適当な段ボール箱に梱包し配送します
SHARP AQUOS BD-NW520 HDDは新品2TB増量交換第6弾
写真の物が全てです(説明書や専用箱はありません)
琉一様専用 SONY BDZ-ZT2000 2TB ブルーレイレコーダー ソニー
説明書はネットからダウンロードしてください
パナソニック Panasonic ブルーレイ DIGA DMR-BRW510
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Panasonic ブルーレイ DIGA DMR-BRX4000
Panasonic ブルーレイ DIGA DMR-BX2050
シャープ ビデオ一体型ブルーレイディスクレコーダー BD-HDV22
SONY BDZ-AX1000 ブルーレイレコーダー
「おうちクラウドディーガ」全自動モデル
《大容量2TB仕様☆2番組同時録画》東芝 ブルーレイレコーダー DBR-W507
・録画番組も写真・動画・音楽も、スマートフォンで楽しめる。
Panasonic ブルーレイ DIGA DMR-BW950-K
・離れて暮らす家族に「おうちクラウドディーガ」があれば、大切な写真、動画を送れる。
(^^♪ 神機 DVR-BZ230 HDD：2TB容量アップ
TOSHIBA REGZA ブルーレイレコーダー DBR-Z420 2TB交換済
3D: 3D対応有
パナソニック ブルーレイディスクレコーダー
4K/UHD PLAYBACK
ソニー ブルーレイレコーダー 1TB 2チューナー BDZ-FW1000
4K/UHD UPSCALE
東芝 レグザブルーレイ DBR-T101
Ad−DVD種類: Blu−ray
SONY ブルーレイ/DVDレコーダー BDZ-ZW1700
Ad−DVD記録面方式: 片面4層記録
とよまき様。
BDXL対応有
AQUOS SHARP ブルーレイディスクレコーダー
BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナ
値下げ MITSUBISHI REAL ブルーレイ BZ DVR-BZ130
DLNA対応有
SONY 動作品 BDZ-ZT1000 マルチリモコン付き
DSD: DSD対応有
SONY BDZ-ZW1500 ブルーレイレコーダー
DVD記録面方式: 片面2層記録
録画容量1TB‼️2番組録画 SHARP AQUOS BD-W1200
FLAC: FLAC対応有
美品 maxell 1TB HDD内蔵iVDRスロット搭載 BIV-R1021
HDD記憶容量・(新)クラス別: 2000G以上
・動作OK★東芝レグザ HDDレコーダー D-M470・6chタイムシフト
HDMI端子数(新): 1
AQUOSブルーレイレコーダー 3TB 2B-C30CW1
SeeQVault対応: 対応有
【BluRayレコーダー2TB】おうちクラウドディーガ DMR-BX2050
WiFi: WiFi内蔵
パナソニック ブルーレイレコーダー DIGA DMR-BXT3000
color: BLACK
MRO-RS8 日立 ヘルシーシェフ
アクトビラ対応種類: アクトビラビデオ・フル対応
Panasonic ブルーレイ DIGA DMR-BWT650-S
イーサネット端子有
SONY BDZ-FBT2100 ブルーレイ／DVDレコーダー
スーパーオーディオCD対応: スタンダードCD
SHARP AQUOSブルーレイBD-S570 HDDは1TB増量
同時録画チューナ: デジタル/デジタル
4TB増量♪ 3番組同時録画 新品静音HDD DIGA DMR-BZT600
圧縮音楽再生機能有無種類: MP3
SHARP AQUOS ブルーレイレコーダー BD-HDW65 500GB
地上波デジタルチューナ有無数: 地上D4チューナ以上
SHARP AQUOS BD-NW520 HDDは新品2TB増量交換第6弾
外付けHDD対応有
琉一様専用 SONY BDZ-ZT2000 2TB ブルーレイレコーダー ソニー
媒体種類: HDD
パナソニック Panasonic ブルーレイ DIGA DMR-BRW510
録/再タイプ: 録再両用タイプ
Panasonic ブルーレイ DIGA DMR-BRX4000
電子番組表(EPG)有無種類: G−GUIDE
シャープ ビデオ一体型ブルーレイディスクレコーダー BD-HDV22
電源タイプ: ACタイプ
SONY BDZ-AX1000 ブルーレイレコーダー
《大容量2TB仕様☆2番組同時録画》東芝 ブルーレイレコーダー DBR-W507
#パナソニック
Panasonic ブルーレイ DIGA DMR-BW950-K
#Panasonic
(^^♪ 神機 DVR-BZ230 HDD：2TB容量アップ
TOSHIBA REGZA ブルーレイレコーダー DBR-Z420 2TB交換済
BS4K···非対応
パナソニック ブルーレイディスクレコーダー
HDD容量···2TB
ソニー ブルーレイレコーダー 1TB 2チューナー BDZ-FW1000
UltraHDBlu-ray···再生可能
東芝 レグザブルーレイ DBR-T101
HDD容量···2TB
SONY ブルーレイ/DVDレコーダー BDZ-ZW1700
同時録画可能番組数···3番組
とよまき様。
BS4K···非対応
AQUOS SHARP ブルーレイディスクレコーダー
商品の情報
|ブランド
|パナソニック
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
値下げ MITSUBISHI REAL ブルーレイ BZ DVR-BZ130
＊確か今年1月頃にこちらで40,000円くらいで購入しました。DIGA DMR-BX20502018年5月 発売現在Amazon65,800円（新品）楽天 74,800円（新品）＊持ち出し機能やVODに憧れたのですが、時間なく出品します。HDD大容量2TB ブルーレイレコーダー6番組最大16日同時録画(タイムシフト)不具合無し 完動品ですHDD番組消去&設定初期化のうえ引き渡し。プチプチ&適当な段ボール箱に梱包し配送します写真の物が全てです(説明書や専用箱はありません)説明書はネットからダウンロードしてください---------------Panasonic ブルーレイ DIGA DMR-BX2050「おうちクラウドディーガ」全自動モデル・録画番組も写真・動画・音楽も、スマートフォンで楽しめる。・離れて暮らす家族に「おうちクラウドディーガ」があれば、大切な写真、動画を送れる。3D: 3D対応有4K/UHD PLAYBACK4K/UHD UPSCALEAd−DVD種類: Blu−rayAd−DVD記録面方式: 片面4層記録BDXL対応有BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナDLNA対応有DSD: DSD対応有DVD記録面方式: 片面2層記録FLAC: FLAC対応有HDD記憶容量・(新)クラス別: 2000G以上HDMI端子数(新): 1SeeQVault対応: 対応有WiFi: WiFi内蔵color: BLACKアクトビラ対応種類: アクトビラビデオ・フル対応イーサネット端子有スーパーオーディオCD対応: スタンダードCD同時録画チューナ: デジタル/デジタル圧縮音楽再生機能有無種類: MP3地上波デジタルチューナ有無数: 地上D4チューナ以上外付けHDD対応有媒体種類: HDD録/再タイプ: 録再両用タイプ電子番組表(EPG)有無種類: G−GUIDE電源タイプ: ACタイプ#パナソニック#PanasonicBS4K···非対応HDD容量···2TBUltraHDBlu-ray···再生可能HDD容量···2TB同時録画可能番組数···3番組BS4K···非対応
商品の情報
|ブランド
|パナソニック
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし