【冬バーゲン★特別送料無料！】 LANVIN 新品未使用 ランバン ブランド ネクタイ ネクタイ

ご覧いただきありがとうございます!

他のネクタイも是非ご覧ください(´ω`)

#tiaネクタイ商品一覧

● ブランド ●

LANVIN

● サイズ (cm) ●

大剣幅 / 約9.5

● コンディション ●

新品未使用、付属品無し

⚫ 購入場所 ⚫

大手ブランド専門SHOP

真贋鑑定済み

● 補足 ●

折りたたんで発送いたします。

多少シワがついてしまう場合がありますが、当て布の上からアイロンやスチームを使用していただくか、クリーニングに出すのが良いかと思います。

● 発送方法 ●

匿名配送(ヤマト、日本郵便)を使用しています。

発送時にヤマトと日本郵便を入れ替えることがあります。

895

商品の情報 ブランド ランバン 商品の状態 新品、未使用

