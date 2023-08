閲覧ありがとうございます(^。^)

サンタフェ Santa Fe 長袖 定番 ロゴ Tシャツ 50サイズ LL a1

》》》ブランド《《《

OAKLEY

オークリー

超備品



》》》カラー《《《

ブラウン 茶色

》》》サイズ《《《

Lサイズ

着丈72cm

袖丈73cm

肩幅40cm

身幅57cm

》》》状態《《《

【B】

N 新品

S 未使用品

A ダメージや使用感がほぼない商品

B 多少使用感はあるが、目立つ傷や汚れなどない商品

C 使用感があり、多少傷や汚れがある商品

D 使用感があり、大きな傷や汚れがある商品

》》》商品説明《《《

【Y2K】OAKLEY archive 90s 00s テック系 tech フリーストレーナー 長袖 ブラウン

出回りのないデザインです。

首元前面 メタリックロゴ

後面 刺繍ロゴ

胸元 エンボス加工(OAKLEY)

生地

コットン84% ポリエステル11% ポリウレタン5%

裏地は伸縮性のある生地

菅田将暉さんが着用して人気沸騰、古着市場で価格高騰しているオークリーの逸品

・Y2K 00s

・tech テック

・フリース素材

・両面ロゴ 刺繍、メタリック

ご質問等お気軽にどうぞ!

商品の情報 商品のサイズ L ブランド オークリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

閲覧ありがとうございます(^。^)出品しているものをこちらのハッシュタグからご覧ください!#おつねのクローゼット #おつねのスウェットフォロワー様は全品5%割引き【割引き情報はプロフィール欄から】》》》ブランド《《《OAKLEYオークリー》》》カラー《《《ブラウン 茶色》》》サイズ《《《Lサイズ着丈72cm袖丈73cm肩幅40cm身幅57cm》》》状態《《《【B】N 新品S 未使用品A ダメージや使用感がほぼない商品B 多少使用感はあるが、目立つ傷や汚れなどない商品C 使用感があり、多少傷や汚れがある商品D 使用感があり、大きな傷や汚れがある商品》》》商品説明《《《【Y2K】OAKLEY archive 90s 00s テック系 tech フリーストレーナー 長袖 ブラウン出回りのないデザインです。首元前面 メタリックロゴ 後面 刺繍ロゴ 胸元 エンボス加工(OAKLEY)生地 コットン84% ポリエステル11% ポリウレタン5%裏地は伸縮性のある生地菅田将暉さんが着用して人気沸騰、古着市場で価格高騰しているオークリーの逸品・Y2K 00s・tech テック・フリース素材・両面ロゴ 刺繍、メタリックご質問等お気軽にどうぞ!

