【高知インター店】 NELSON ネルソン 古書7冊 フランスアンティーク セット 洋書

人気のネルソン古書7冊セットになります。個売りは対応いたしません。

ディスプレイに如何でしょうか.

サイズ16×11cm 厚さ2.3cm

1:Geneve 1923年

2:Les Deux Diane 1930年

3:Jean de Kerdren 1921年

4:En Famille 1935年

5:En Famille 1934年

6:Les Deux Diana 1930年

7:Bijou 1920年

とても古いお品物になります。

その為、紙の変色・汚れ、表紙の劣化等経年相応の劣化がございます。

古き良きお品物にご理解のある方のみ

宜しくお願いいたしますm(._.)m

No.1-826

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

Core and Equilibria of a Large Economy