【高知インター店】 NELSON ネルソン 古書7冊 フランスアンティーク セット 洋書

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人気のネルソン古書7冊セットになります。個売りは対応いたしません。ディスプレイに如何でしょうか.サイズ16×11cm 厚さ2.3cm1:Geneve 1923年2:Les Deux Diane 1930年3:Jean de Kerdren 1921年4:En Famille 1935年5:En Famille 1934年6:Les Deux Diana 1930年7:Bijou 1920年とても古いお品物になります。その為、紙の変色・汚れ、表紙の劣化等経年相応の劣化がございます。古き良きお品物にご理解のある方のみ宜しくお願いいたしますm(._.)mNo.1-826