クリスマスツリー特価！ 書画カメラ ※新品※iOCHOW高品質 実物投影機 A3サイズ 800万画素 PC周辺機器

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【高画質カメラ】iOCHOW書画カメラZ1は最大撮像サイズA3までできる、画像最大出力3264*2448の約800万画素で鮮明に被写体の動画/静止画をキャプチャーします。最大A3サイズまで読み取れます。高精細映像を実現します。調節可能な多関節アームと回転可能なカメラをあらゆるポジションに設置することができます。画像やビデオをあらゆる角度から撮影できます。回転可能なカメラで簡単に最適な角度から撮影できます。

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【強力ソフト】専用のソフトウェアをパソコンにインストールすることで、書画カメラのリアルタイム映像をパソコンに表示し、静止画像の保存や映像の録画、画面上に描画、分割画面の表示などをおこなえます。画面のフォーカスやズームに対応し、パソコンに保存した画像の比較表示も可能です。教育現場やプレゼンテーション時に便利なweb書画カメラ（実物投影機）です。（ソフトウェアはWindowsのみをサポートしています。付属のソフトウェア起動時/PCとUSBケーブル接続時のみ。）

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【Webカメラとして】usb書画カメラZ1は、ソフトウェアをインストールせずにUSBカメラとしても使用することができます。PCの近くですっきり使えます。LED照明のオン/オフ、画像の撮影、ズームイン、ズームアウト及びフォーカスなど、本体に配置されたボタンで、簡単に操作することができます。専用ソフトウェアと組み合わせると、より多くの機能を実現します。

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【コンパクトデザイン】書面カメラのサイズ約11.5×7×33cm、重量約0.6kgのコンパクトでスタイリッシュなボディデザイン。TYPE-CのUSBケーブルで簡単接続、しかも電源不要軽量でコンパクトです。すっきりしたデザインでデスクの上でも場所を取らず、持ち運びも楽々。優れる機能を詰め込みながら、折り畳み可能です。

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ご覧いただきありがとうございます。☆彡複数購入の場合、割引あり☆彡新品未使用・送料無料・即購入OK【高画質カメラ】iOCHOW書画カメラZ1は最大撮像サイズA3までできる、画像最大出力3264*2448の約800万画素で鮮明に被写体の動画/静止画をキャプチャーします。最大A3サイズまで読み取れます。高精細映像を実現します。調節可能な多関節アームと回転可能なカメラをあらゆるポジションに設置することができます。画像やビデオをあらゆる角度から撮影できます。回転可能なカメラで簡単に最適な角度から撮影できます。【強力ソフト】専用のソフトウェアをパソコンにインストールすることで、書画カメラのリアルタイム映像をパソコンに表示し、静止画像の保存や映像の録画、画面上に描画、分割画面の表示などをおこなえます。画面のフォーカスやズームに対応し、パソコンに保存した画像の比較表示も可能です。教育現場やプレゼンテーション時に便利なweb書画カメラ（実物投影機）です。（ソフトウェアはWindowsのみをサポートしています。付属のソフトウェア起動時/PCとUSBケーブル接続時のみ。）【多用途】ZOOMやSKYPEなどのオンラインツールを使用して、オンラインミーティングや社内研修、Web面接、学校で教科書やノートを映す教材提示装置など、仕事や教育さまざまな場面で便利に使えます。あらゆるWeb会議システム対応できます。Webカメラとして会議も授業も簡単に参加可能！【Webカメラとして】usb書画カメラZ1は、ソフトウェアをインストールせずにUSBカメラとしても使用することができます。PCの近くですっきり使えます。LED照明のオン/オフ、画像の撮影、ズームイン、ズームアウト及びフォーカスなど、本体に配置されたボタンで、簡単に操作することができます。専用ソフトウェアと組み合わせると、より多くの機能を実現します。【コンパクトデザイン】書面カメラのサイズ約11.5×7×33cm、重量約0.6kgのコンパクトでスタイリッシュなボディデザイン。TYPE-CのUSBケーブルで簡単接続、しかも電源不要軽量でコンパクトです。すっきりしたデザインでデスクの上でも場所を取らず、持ち運びも楽々。優れる機能を詰め込みながら、折り畳み可能です。#はるのスキャナー#はるのShop

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