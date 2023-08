モンクレールスニーカー 海外限定品 43

レッド✕カモ

1年半ぐらい前にこちらで購入後に、2.3回ぐらい履いた美品で購入後、当方も2.3回履いた後クローゼット保管していました。

今年スニーカーを何足か購入したため出品する事にしました。

購入場所 モンクレールロサンゼルス

日本未発売海外限定品

カラー レッド✕カモ

付属品 写真の物一式

状態綺麗ですが、中古品ということをご理解の上ご検討お願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド モンクレール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

