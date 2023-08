ご覧頂きありがとうございます(^-^)

■商品情報

・ブランド: THE NORTH FACE

・色柄: ブラック

・サイズ表記: L

・素材:GORE-TEX(3層)(表:ナイロン100%

中間層:ePTFE、裏:ナイロン100%)

・状態: USED

フロントロゴ剥がれあり(写真添付)

■サイズ詳細 (単位:cm)

平置き採寸

着丈:66

身幅:55

肩幅:46

袖丈:66

※多少の誤差は、ご容赦下さい。

■発送期間

遅くとも4日以内で必ず発送致します。

こちらの商品はらくらくメルカリ便での発送予定です。

■注意事項

・古着なので、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。

・写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。

■さいごに

皆様に、古着をもっと好きになってもらいたく

思っています。

是非、この機会に運命の古着を見つけて下さいませ。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

